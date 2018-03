Escalation di tentate rapine, Garassino: «Installeremo almeno 100 telecamere»

Come di consueto la seduta odierna del Consiglio comunale è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Alberto Pandolfo (Pd) ha sollevato il problema della gestione della sicurezza, con un susseguirsi di tentate rapine a danno di esercizi commerciali e supermercati.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Stefano Garassino: «Da quando ci siamo insediati abbiamo avuto svariati confronti con la Prefettura sul problema della sicurezza percepita. Da sette mesi chiedo un maggior numero di agenti, ma non sono ancora arrivati. Stiamo cercando di rimpolpare le file della Municipale e abbiamo creato il Nucleo vivibilità. Insieme alla Regione ci stiamo coordinando per installare almeno 100 telecamere e stiamo lavorando per aumentare, nel medio termine, l'illuminazione sia nel Centro storico sia nelle delegazioni».