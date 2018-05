Garassino: «Controlli anti abusivi fuori dai locali e dalle discoteche in estate»

Di sera, in corso Italia, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione, sono presenti parecchi venditori ambulanti di panini. Resta da capire se siano regolari o abusivi: questa è la considerazione fatta durante il consiglio comunale di martedì 29 maggio da Luca Pirondini, capogruppo del M5S, nell'ambito di un'interrogazione rivolta all'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino.

Nessuna segnalazione di abusivi in zona, sostiene l'assessore, che però promette anche maggiori controlli fuori dai locali e dalle discoteche per contrastare i casi di abusivismo.

«Il Distretto 8 - ha risposto Garassino -ha disposto controlli che hanno dato esito negativo, in questo periodo. La polizia municipale ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni in tal senso, ma le pattuglie monitoreranno la situazione dei venditori. Il nuovo reparto Vivibilità non può assicurare un servizio anti abusivismo fisso in quella zona, in quanto è impegnato in altri servizi prioritari sul rispetto delle ordinanze, ma ha comunque già effettuato quattro sequestri di merce in corso Italia, ma di tipologia diversa da quella della segnalazione di Pirondini. Con l’arrivo della bella stagione verranno intensificati i controlli fuori dai locali e dalle discoteche, per contrastare i casi di abusivismo».