Alluvioni: 15 milioni di risarcimenti persi per mail non lette, Toti smentisce

«Abbiamo appreso con stupore e sgomento che le imprese liguri danneggiate dagli eventi alluvionali fra il 2013 e il 2015 non potranno accedere ai risarcimenti stanziati dal Governo perché il presidente della Regione Toti non ha letto l'e-mail certificata inviata dal Dipartimento nazionale di protezione civile». È quanto si legge in una nota del Gruppo Pd in Regione Liguria.

«A causa del comportamento di questa Giunta, che evitiamo di qualificare, e in particolare del suo presidente - perché è a lui che la comunicazione è stata inviata per ben tre volte fra giugno e luglio 2017 - le imprese liguri hanno perso ben 15 milioni di euro, una cifra ragguardevole che avrebbe permesso a molte di loro di ripartire o di ripagare quegli investimenti fatti dopo i danni subiti», prosegue il Pd.

«È la seconda volta nel giro di due anni che la Giunta Toti perde i risarcimenti per gli eventi alluvionali a causa della sua disorganizzazione. L'anno scorso l'assessore Mai non aveva inviato correttamente la richiesta di risarcimento danni per le imprese agricole del ponente ligure (16 milioni di euro) e solo grazie all'intervento dei parlamentari del Pd e del Governo è stato possibile aprire un nuovo canale per cercare di riparare a quell'errore madornale. Adesso Toti non legge la sua e-mail certificata e in un sol colpo fa perdere 15 milioni alla Liguria. E a quanto si apprenda pare che non ci sia alcun modo di recuperare quelle risorse», conclude il Pd.

La replica del governatore ligure non si è fatta attendere ed è arrivata con un post su Facebook. «I risarcimenti destinati alle imprese liguri danneggiate dalle alluvioni nel periodo 2013-2015 ci sono e sono stati confermati dal Capo della Protezione civile Angelo Borrelli. La verità è che sarebbe bastata una telefonata agli uffici competenti (invece di parlare solo con l'opposizione) per non creare inutili allarmismi nei confronti del territorio e delle nostre imprese. Si è trattato di un problema tecnico-burocratico, che è stato immediatamente risolto grazie al nostro intervento, come dimostra la nota ufficiale del 18 gennaio scorso che ci ha inviato Borrelli, in cui viene esplicitato chiaramente che i fondi per coprire i danni dal maltempo alle imprese nel periodo 2013-2015 saranno assegnati alla Liguria nel plafond disponibile per la Liguria nel 2018».