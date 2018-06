"Foibe: la grande menzogna": polemica sul convegno a Pra'

Non si placano le polemiche intorno al convegno dell'Osservatorio Antifascista Permanente, intitolato "Foibe: la grande menzogna", che si svolgerà venerdì 22 giugno alle 21 presso il Palazzo del Municipio di piazza Bignami, a Pra'.

Attacca la capogruppo della Lega in consiglio comunale, Lorella Fontana: «La sinistra che brandisce la spada dell’antifascismo, che si indigna per una fascia tricolore portata in memoria dei caduti di Salò, che addita come fascisti coloro che la pensano diversamente, organizza un ignobile e infamante incontro per denigrare il ricordo degli esuli istriani e dalmati barbaramente uccisi nelle Foibe.».

Il Municipio Ponente, dal canto suo, specifica che non è stato dato il patrocinio all'iniziativa, ma è stato solo concesso l'uso della sala. Anche il presidente Claudio Chiarotti ha espresso qualche perplessità, ma non nei contenuti dell'incontro, che ha affermato di condividere, quanto sul titolo dello stesso, considerato fuorviante rispetto alla discussione in previsione, definita seria e argomentata.

Sul caso interviene anche Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia: «Ci aspettiamo che il Municipio vieti l’utilizzo della Sala per il vergognoso convegno, e ci attendiamo anche una dura reprimenda da parte dell’Assessore alla Cultura e del Presidente di Municipio. D’altronde come dimenticare la solerzia con la quale si era impedito, lo scorso 7 aprile, all’Associazione culturale “Il Ramo d’Oro” di presentare un libro sulla storia del conflitto anglo-irlandese nelle sale del Medio Levante?».