Luna Park tra spostamento e addio: nel 2018 sarà ancora alla Foce?

Quale futuro per il Luna Park di Genova? Al momento è l'incertezza a farla da padrone almeno secondo quanto emerso dalla commissione consiliare di lunedì 14 maggio 2018. Se in un primo momento sembrava che la classica location della Foce sarebbe stata mantenuta almeno fino all'edizione natalizia del 2018, ora dalle parole di Paola Bordilli e Simonetta Cenci (assessore al commercio la prima, all'urbanistica la seconda) la situazione sembra cambiata a causa della demolizione dell'edificio ex Nira (e al cantiere che dovrebbe essere utilizzato per le operazioni) che costringerebbe a trovare una location alternativa che, però, al momento sembra mancare, anche se nei mesi scorsi si era parlato del ponente genovese.

Terrile attacca la giunta

Il consigliere del Pd Alessandro Terrile ha attaccato la giunta spiegando: «In Commissione Consiliare questa mattina sono stati auditi gli operatori del Luna Park genovese, il più grande d’Italia, e uno tra i più grandi d’Europa. Nel corso della seduta, l’Assessore Bordilli ha annunciato che da quest’anno il Luna Park non potrà più trovare spazio a Piazzale Kennedy interessato dai lavori del Waterfront, e che insieme agli operatori si dovrà trovare un altro spazio adatto in città- Ma il nuovo spazio non è ancora stato individuato. Siamo a maggio e rischiamo che perdurando questa incertezza gli imprenditori del luna park del tutto legittimamente scelgano di andare altrove».

Terrile ha poi posto delle domande alla Giunta: «Con tutte le aree inutilizzate in Fiera, è davvero necessario che i cantieri di servizio del NIRA (a quasi un km di distanza) siano in Piazzale Kennedy? Fino a che non partano davvero i lavori del Waterfront su Piazzale Kennedy, non si possono trovare le modalità per realizzare comunque in quell’area il Luna Park? Viene il dubbio, che la Giunta non voglia nemmeno provarci.

Basta rileggere le dichiarazioni del vice sindaco Balleari, del giugno 2015: “il sindaco Doria consente che la nostra città sia abbandonata al degrado e al posto di un bel lungomare ad accogliere i turisti che scendono dalla sopraelevata c'è il Luna Park o il Circo”. Il Luna Park per questa giunta è un sintomo di degrado. E va collocato altrove. Possibilmente a Ponente»..