Ferrero: «Io prossimo ministro dello Sport? Ma se ho le terza elementare»

Nei giorni scorsi era rimbalzata sui media locali e nazionali la possibilità di una candidatura del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero alle prossime elezioni politiche, all'interno della lista "Noi per l'Italia", vicina al centrodestra. Il patron blucerchiato aveva infatti partecipato alla kermesse di presentazione del simbolo della lista, a Roma.

La smentita di Massimo Ferrero

È però arrivata, a distanza di circa una settimana, la smentita di Ferrero che alla trasmissione "Un giorno da pecora" di Radio1 ha dichiarato: «Non è vero che mi voglio candidare. Posso annunciare al Paese che non mi candido perché credo che ci sia bisogno di altre persone, io sono uno sportivo, uno che fa cultura, non andrei mai a candidarmi per fare il 'pianista'”. Non cerco poltrone, sto sulla poltrona di casa mia...” - ha proseguito Ferrero rispondendo alle domande dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - ho partecipato alla presentazione di "Noi per l'Italia" perché ero andato a salutare una persona, ma non sapevo nemmeno della kermesse e nessuno mi ha chiesto di candidarmi. Se mi piacerebbe fare il Ministro dello Sport? Ma quale Ministro, ho la terza elementare...».