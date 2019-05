Europee 2019, la mappa del voto a Genova

Conosciamo già il dato delle Elezioni Europee 2019 a Genova e in Liguria: mentre in regione e a livello provinciale si conferma il dato nazionale, con la Lega primo partito, seguito da Partito Democratico e M5S, a Genova si inverte la tendenza con i dem primi (30,05%), seguiti da Lega (27,56%) e M5S (18,36%).

Ma come sono andati i voti nei quartieri genovesi?

Affluenza

Sul sito del Comune di Genova è disponibile la mappa che mostra l'andamento dell'affluenza, sezione per sezione.

Per quanto riguarda l'affluenza, tra i picchi più alti si segnalano quelli in centro (all'istituto scolastico di via Peschiera ha votato il 69,73% degli aventi diritto), a Castelletto (69,68% alla sezione elettorale di corso Firenze), ma anche Rivarolo (69,35% i votanti che si sono recati alla sezione elettorale 150), Crevari (67,08%), Priaruggia (67% alla sezione elettorale 627) e Granarolo (65,54% alla sezione elettorale 264).

La geografia del voto

In città, sul "podio" il primo partito è il Pd con il 30,05% (77.044 voti), seguito dalla Lega al 27,56% (70.663 voti) e dal M5S al 18,36% (47.080 voti).

Per quanto riguarda il Pd, i dem hanno ottenuto ottimi risultati a Castelletto (48,71% nella sezione di corso Carbonara e 45% in quella di viale Giuseppe Alberto Bottaro), nell'estremo ponente (47,44% a Crevari) e a Granarolo (45,65% nella sezione di via San Marino).

La Lega ha preso molti voti a Bolzaneto (46,07% nella sezione 175 e 41,98% nella 180), Val Varenna (42,42% nella sezione di via Granara), Voltri 2 (42,18% nella sezione di via Calamandrei).

Il M5S prende il 34,15% al Cep (sezione 19 in via Martiri del Turchino), il 33,14% a Marassi (sezione 534 di corso Alessandro De Stefanis) e il 32,54% a Cornigliano (sezione 126 di via Cornigliano).

