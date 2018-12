Ravioli e vino rosso, Toti e assessori a pranzo dall'anziana sfollata

Ha dovuto lasciare la sua casa in tutta fretta per trasferirsi all’altro capo della città, ma alcune cose si tengono nel cuore. Come i ricordi, e la ricetta dei ravioli che la signora Erminia Bruno, 81 anni, ha preparato per il governatore Giovanni Toti e gli assessori Scajola (che ha portato il vino della sua Imperia) e Piciocchi, che giovedì sono andati a trovarla nella sua nuova casa messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti a Quarto.

Erminia, 81 anni e storica residente di via Porro, ha accolto la “delegazione” con un vero e proprio pranzo natalizio: insalata russa, affettati, vino e pentole pronte per i ravioli preparati a mano: «Quando abbiamo consegnato questa casa ci erano stati promessi dei ravioli tipicamente liguri, e la promessa è stata mantenuta», ha commentato il governatore Toti prima di sedersi a tavola.

«Ci vuole una carne particolare per fare il tuccu e il ripieno - ha detto Erminia facendo gli onori di casa, mentre il figlio Andrea si occupava della parte “operativa” - Bisogna andarla a comprare a Ca’ de Pitta». La pensionata è una degli sfollati che hanno accettato l’offerta di Cassa Depositi e Prestiti, che ha messo a disposizione una quarantina di appartamenti nell’ex Casa degli Infermieri di Quarto.