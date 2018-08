Elisoccorso, Toti: «Pronti a rinnovare la convenzione con i Vigili del Fuoco. Se non sarà possibile, affideremo a gara il servizio»

Il grido di allarme dei Vigili del Fuoco è arrivato pochi giorni fa: la convenzione con Regione Liguria per il servizio di elisoccorso scade infatti il 31 dicembre 2018, ma i pompieri avevano annunciato che non ci sarebbero più le condizioni per rinnovarla.

La conseguenza? Una regione senza elisoccorso. La notizia aveva fatto saltare sulla sedia più forze politiche, e anche il sindacato Conapo: «Siamo sbigottiti e delusi dalla decisione del capo dipartimento Frattasi che non condividiamo e che costerà soldi ai contribuenti con i privati pronti a fregarsi le mani».

Toti: «Se la convenzione non sarà rinnovata, il servizio verrà appaltato»

Oggi arriva la risposta del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «La Regione Liguria ha sempre rinnovato la convenzione con il Corpo del Vigili del Fuoco per il servizio di elisoccorso in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato, anche nella convinzione che ciò fosse di aiuto economico ad un corpo, quello dei Vigili del Fuoco appunto, che nel nostro territorio, come altrove, svolge compiti fondamentali per la sicurezza di tutti. Al fine di aumentare l’efficacia del servizio, Regione Liguria, a proprie spese, ha recuperato e rimesso in servizio un ulteriore elicottero che le passate amministrazioni avevano abbandonato in un hangar, nonostante si trattasse di un velivolo moderno e di grande pregio, oggi nuovamente in attività. Un mezzo, duole dirlo, che non sempre è stato usato al massimo delle possibilità all’interno della attuale convenzione».

«La notizia della volontà dei Vigili del Fuoco di non voler rinnovare la convenzione è giunta inaspettata e al momento ancora immotivata. Regione è pronta a rinnovare quella convenzione, augurandosi di poterla migliorare, dal momento che il servizio fino ad oggi, non sempre è stato al massimo della possibile efficacia, per scarsità di mezzi e personale di volo, nonostante il ricordato velivolo messo a disposizione dalla Regione. Se per ragioni indipendenti dalla nostra volontà non sarà possibile rinnovare la convenzione per scelte del corpo dei Vigili o per nuove linee ministeriali circa l’utilizzo del personale di quel corpo, Regione Liguria ricorrerà, come la totalità delle Regioni italiane, ad affidare tramite gara analogo servizio. Occorre infatti tener presente che, ad esclusione della nostra Regione, tutte le altre regioni hanno deciso ormai da tempo di affidare quel servizio senza ricorrere al corpo dei Vigili del Fuoco, ritenendo più efficace il servizio affidato tramite gara di appalto. Una strada che la nostra Regione intraprenderà solo se resterà la ferma determinazione dei Vigili a non voler rinnovare il servizio, ma che, nel caso, non comporterà alcuna disfunzione, ma anzi, un aumento dei possibili servizi».

La Lega: «Tutta colpa di Renzi»

Riguardo all'interrogazione parlamentare depositata da Raffaella Paita sull'argomento, i senatori liguri della Lega Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone, dicono: «Raffaella Paita ha sbagliato Matteo. Anziché interrogare il Ministro Salvini, Raffaella Paita interroghi l’ex premier Renzi riguardo alla revoca del servizio di elisoccorso dei Vigili del Fuoco con la Regione Liguria. Se domandasse chiarimenti al suo ex segretario di partito, scoprirebbe che l’accorpamento dei forestali con l’Arma dei Carabinieri ha portato gravi problemi logistici ai quali stanno cercando di far fronte i Vigili del Fuoco. In quest’ottica, la dismissione del servizio di elisoccorso è un danno collaterale che chi governava a suo tempo non ha preso in

considerazione. Oggi, con l’annuncio di nuove assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco, il Governo sta cercando di invertire la rotta, ma la

revoca del servizio di elisoccorso pare debba essere annoverata tra i

colpi di coda del disastroso governo a trazione Pd».

Il Pd: «Il servizio deve restare ai Vigili del Fuoco, necessario fare fronte comune»

«I parlamentari della Lega – dichiarano Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Sergio Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria – con le dichiarazioni sul servizio di elisoccorso in Liguria, la cui convenzione in scadenza al 31 dicembre 2018 tra Regione e Vigili del Fuoco rischia di non essere rinnovata, hanno perso l’ennesima occasione per fare qualcosa di buono per la Liguria. “Tutta colpa del Pd” è l’argomento usato negli ultimi tre anni per coprire il vuoto di idee dell’amministrazione regionale di centrodestra e negli ultimi mesi anche i danni del Governo gialloverde. Com’è evidente, la vicenda dell’elisoccorso non c’entra assolutamente nulla con la questione dell’accorpamento della Guardia Forestale con l’Arma dei Carabinieri, che peraltro risale a un anno e mezzo fa. La battaglia sull’elisoccorso viene da molto lontano, risale addirittura al 2012. Una vicenda che ha visto ricorsi al Tar da parte delle imprese private, sentenze del Consiglio di Stato che al contrario ne hanno riconosciuto il valore di servizio pubblico, interventi normativi del Parlamento e precise scelte da parte della precedente amministrazione a difesa di un servizio che consideriamo essenziale e che da 25 anni è svolto con efficacia e grande professionalità dai Vigili del Fuoco. Sia chiaro: l’alternativa sarebbe affidare il servizio ai privati decuplicandone la spesa».

«Questa battaglia - continuano i due consiglieri Dem - negli anni passati è stata vinta grazie all’azione dei nostri parlamentari allora in maggioranza, alla fermezza della Regione Liguria e grazie a un agguerrito manipolo di lavoratori rappresentati dal sindacato della funzione pubblica. Se vogliamo davvero recuperare la convenzione dobbiamo fare oggi quello che abbiamo fatto in passato: la Regione e tutti i parlamentari liguri devono fare fronte comune. Se non succede è perché evidentemente qualcuno preferisce altre soluzioni al servizio pubblico di elisoccorso svolto dai Vigili del Fuoco. Presenteremo una mozione nel corso del primo Consiglio utile a settembre, augurandoci che tutte le forze politiche vogliano sostenerla e che la Regione Liguria faccia la sua parte. Ci auguriamo inoltre che analoghe mozioni vengano avanzate in tutti i Consigli comunali della Liguria, seguendo l’esempio di Luca Napoli nel Consiglio Comunale di Taggia».

Il M5S: «Una commissione regionale per salvare la convenzione»

«Questo efficiente modello di convenzione regionale non solo va salvaguardato e potenziato sul nostro territorio ligure, ma va rilanciato anche su scala nazionale - commentano i consiglieri regionali del M5S -. Un modello di servizio di elisoccorso unico al mondo come equipaggio e professionalità, con costi decisamente economici per la comunità e con una risposta che negli anni ha dimostrato garantire salvaguardia e protezione alla cittadinanza ligure. Con grande rammarico abbiamo appreso la nota del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha messo improvvisamente in discussione la convenzione con la regione Liguria. Per questo, come MoVimento 5 Stelle Liguria, stiamo depositando la richiesta di una convocazione di una Commissione straordinaria dove audire, alla presenza degli assessori regionali competenti, l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei quattro comuni capoluogo di provincia, i quattro prefetti provinciali e tutti i soggetti coinvolti nell'elisoccorso.

Questa sarà la prima importante occasione per confrontarsi, unire le forze e affrontare in sinergia quello che rischia di diventare un grave problema che colpirà tutti i liguri. Da quando siamo in Regione ci siamo sempre battuti a favore di questa convenzione, proponendone addirittura il potenziamento, anche h24. Toti non si nasconda dietro un dito o i soliti slogan. Pretendiamo una risposta immediata e precisa, che vada nella giusta direzione della salvaguardia di questo prezioso servizio, che deve rimanere pubblico a garanzia di un soccorso tecnico urgente che solo i Vigili del Fuoco sanno garantire, soprattutto in un territorio complesso come la Liguria».