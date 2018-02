Tour elettorale di Salvini in Liguria

Venerdì 9 febbraio il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà in Liguria in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Accompagnato dal segretario ligure Edoardo Rixi e dagli altri candidati, Salvini incontrerà la stampa a Genova alle 10.30 presso il mercato Tre Ponti di Sampierdarena, dove incontrerà la cittadinanza e gli operatori commerciali.

A seguire, alle 12.15 sarà a Savona per un incontro pubblico in Darsena, presso calata Sbarbaro. Alle 14.15 sarà ad Albenga in piazza del Popolo. Alle 16 arriverà a Ventimiglia in lungo Roja via Girolamo Rossi: attraverso il mercato settimanale in centro raggiungerà il teatro Comunale di via Aprosio per un incontro pubblico alla presenza dei candidati.

Alle 21 sarà al Teatro Ariston di Sanremo per assistere al Festival.