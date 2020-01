Regionali, le conseguenze in Liguria del voto in Emilia Romagna

Il clima si surriscalda anche in Liguria dopo le che due regioni, Emilia Romagna e Puglia, hanno aperto la stagione delle elezioni regionali. Fra maggio e giugno si voterà anche per eleggere il successore di Giovanni Toti anche se manca ancora una data certa.

In Emilia hanno avuto un ruolo chiave le 'Sardine', a cui andrebbe il merito di aver contribuito a un'affluenza record alle urne. Avranno la stessa importanza anche il Liguria? Questa sera alle 18.30 al teatro della Tosse è in programma un incontro dedicato ad approfondimenti su tematiche specifiche come ambiente, cultura, scuola, sicurezza sul lavoro, sanità, educazione alla non violenza, uguaglianza sociale e solidarietà.

Se da una parte il candidato del centrodestra è noto trattandosi del governatore uscente, dall'altra fervono le manovre per individuare gli sfidanti. Alice Salvatore, eletta sulla piattaforma Rousseau come candidata presidente, si è recata ieri a Roma per incontrare i vertici del movimento e fare il punto. L'incognita deriva da un eventuale accordo con il Partito Democratico, sulla falsariga di quanto avviene per il governo del Paese. L'ipotesi di un candidato unico Pd-5 stelle rimetterebbe dunque in discussione il nome della Salvatore.

I sussulti non mancano anche nel centrodestra. Il deputato leghista Edoardo Rixi ha invitato il governatore Toti a «occuparsi prevalentemente della Liguria e di pensare a una lista a sostegno del governatore più che a un progetto di carattere nazionale». La replica di Giovanni Toti non si è fatta attendere. «Assicuro l'amico Rixi che siamo concentratissimi sulla Liguria».