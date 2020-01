Elezioni regionali, i candidati 5 stelle sono undici

Cominciano a prendere forma gli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali. La data deve essere ancora fissata, di certo si voterà fra maggio e giugno. Sul 'blog delle stelle' sono usciti i nomi degli undici attivisti liguri del Movimento, che aspirano alla candidatura per la presidenza della Regione.

Confermata la presenza di Alice Salvatore, attuale capogruppo in consiglio regionale e già candidata a governatrice, e di Fabio Tosi; poi ci sono Silvia Malivindi, già candidata alle Europee, Andrea Boccaccio, Andrea Weiss, Mario Maturanza, Raffaele Rizzo e Andrea Sabastian Pesce.

Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 14 alle 19 a Genova presso Bi.Bi Service in via XX Settembre, 41 (piano 3) i candidati alla carica di presidente della Regione Liguria si presenteranno agli iscritti e risponderanno ad una serie di domande.

Ciascun candidato avrà a disposizione 5 minuti per presentarsi e successivamente sarà chiamato a rispondere a una serie di domande estratte a sorte tra tutte quelle pervenute all'indirizzo marco@rizzone.it. I tempi per le risposte e il numero di domande saranno definiti in base al numero di candidati. L'evento sarà fruibile anche in diretta streaming da tutti gli iscritti liguri, che riceveranno via email un link dedicato.