Primarie Pd, Zingaretti prevale anche in Liguria

C'è soddisfazione nel Partito Democratico per i dati dell'affluenza a Genova, come nel resto delle Liguria, dalle ore 8.00 alle ore 12 alle primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd. Sul territorio dei nove municipi genovesi e nei Comuni dell'area metropolitana del Pd Genova hanno votato circa diecimila elettori.

Alle 20 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio delle schede. La Liguria ha confermato la tendenza nazionale, dove a prevalere sui due rivali Martina e Giachetti è stato Nicola Zingaretti.