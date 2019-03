Primarie Pd, i dati sull'affluenza in mattinata

C'è soddisfazione nel Partito Democratico per i dati dell'affluenza a Genova, come nel resto delle Liguria, dalle ore 8.00 alle ore 12 alle primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd. Sul territorio dei nove municipi genovesi e nei Comuni dell'area metropolitana del Pd Genova hanno votato circa diecimila elettori.

«Si tratta di un ottimo segnale che ci auguriamo venga confermato anche nel pomeriggio. C'è tempo per votare sino alle ore 20. Ringraziamo tutti quanti hanno voluto rispondere al nostro appello alla partecipazione e hanno scelto di far parte di questa grande occasione di democrazia, ha dichiarato Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova.

