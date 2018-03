Elezioni 2018: i risultati in Liguria e il quadro generale

Alle 23 di domenica 4 marzo 2018 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo scrutinio delle schede per le elezioni politiche. Si è votato in una sola giornata, per la prima volta con la nuova legge elettorale, nota come 'Rosatellum'. Per determinare chi ha vinto ci vorrà del tempo. L'affluenza è stata resa nota tre volte nell'arco della giornata, alle ore 12, alle 19 e alle 23.

Per semplificare la consultazione dei risultati ricordiamo che la Liguria è suddivisa in sei collegi uninominali e due plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati. Al Senato c'è un solo collegio plurinominale e tre uninominali. Qui sotto tutti i link per conoscere i risultati, a cominciare dal dato generale, per il quale rimandiamo a today.it.

