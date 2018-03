Elezioni politiche 2018: si vota fino alle 23, la diretta

Domenica 4 marzo gli elettori sono chiamati a votare per l'elezione del Parlamento italiano. Nella stessa giornata per i residenti nel Municipio II Centro Ovest si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio municipale. L'affluenza viene resa nota ialle ore 12, alle 19 e alle 23, orario di chiusura dei seggi.

Da quel momento saranno disponibili i primi exit poll con proiezioni e risultati, prima parziali e poi via via più definitivi con il procedere dello scrutinio. Un quadro chiaro e definitivo del responso delle urne dovrebbe arrivare solo lunedì 5 marzo 2018.

La nuova scheda anti frode ha provocato code ai seggi. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, si è presentato a votare a Carignano questa mattina intorno alle 8. Anche il motore di ricerca Google ha dedicato il 'doodle' odierno alla tornata elettorale in Italia. C'è attesa anche per quanto riguarda le reazioni dei mercati finanziari con Piazza Affari sotto i riflettori.

A Genova sono 454.904 (243.763 donne e 211.141 uomini) gli elettori chiamati a eleggere i componenti della Camera dei deputati contro i 474.428 del 24 febbraio 2013. In calo anche per quanto riguarda il senato con 425.347 (229.498 donne e 195.849 uomini) contro i 444.523 del 2013.

Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23. Per le elezioni della Camera possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Per le elezioni del Senato vota chi ha compiuto 25 anni. Sono 298 i cittadini genovesi temporaneamente residenti fuori dal territorio nazionale che hanno fatto richiesta di voto per corrispondenza. 33mila circa sono invece i genovesi iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero) che potranno votare alle elezioni del Parlamento per i candidati della Circoscrizione Estero, di questi 1.553 potranno votare per le elezioni del Municipio II Centro Ovest a essi si aggiungono per le elezioni municipali 89 cittadini dell'Unione Europea residenti nel Municipio Centro Ovest che hanno fatto domanda di iscrizione. L'elettore dovrà presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Alcuni dati sulla macchina organizzativa comunale

Sono stati nominati:

669 presidenti di seggio, di cui 16 per i seggi speciali, e 2.644 scrutatori (al 24 febbraio si registrano 203 rinunce, circa il 50% in meno rispetto alle Elezioni Amministrative). Per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni sono stati individuati 178 addetti al plesso, 74 telefonisti addetti al call center del centro prime notizie ed alla digitazione dei risultati e 15 dipendenti esperti per rispondere ai quesiti posti dai seggi. Inoltre per assicurare il buon funzionamento delle attrezzature informatiche, telefoniche, delle strutture e degli impianti sono impegnati dipendenti tecnici, informatici, amministrativi ed operai delle varie direzioni comunali ai quali si aggiungono numerosi operatori di sportello per rilascio di duplicati di tessere elettorali e carte di identità.