Elezioni politiche 2018, l'affluenza alle ore 19

Alle ore 19 di oggi, domenica 4 marzo 2018, il ministero dell'Interno rende noti i dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2018. Per exit poll e primi risultati sarà necessario attendere la chiusura dei seggi alle 23 e poi lo scrutinio. Anche l'affluenza per il Senato viene resa nota solo alle 23.

Nel 2013 per la Camera a Genova alle ore 19 aveva votato il 50,50% ma allora i seggi rimasero aperti fino alle 15 di lunedì. In Italia alle 19 ha votato il 58,42% (comuni 7.958 su 7.958).

I votanti alla Camera

Affluenza in Liguria alle ore 19

234 su 234

61,04%

Affluenza a Genova alle ore 19

67 su 67

61.21%

Affluenza a Imperia alle ore 19

66 su 66

58,94%

Affluenza a La Spezia alle ore 19

32 su 32

60,86%

Affluenza a Savona alle ore 19

69 su 69

62,24%.