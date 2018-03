Elezioni politiche 2018, l'affluenza alle ore 23

Alle ore 23 di oggi, domenica 4 marzo 2018, il ministero dell'Interno rende noti i dati definitivi relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2018.

Nel 2013 per la Camera a Genova alle ore 23 aveva votato il 56,22% ma allora i seggi rimasero aperti fino alle 15 di lunedì. In Italia alle 23 ha votato il 72,98% (comuni 7.760 su 7.958) per la Camera dei deputati, il 73,12% (comuni 7.751 su 7.958) al Senato della Repubblica.

I votanti alla Camera

Affluenza in Liguria alle ore 23

233 su 234

72,64%

Affluenza a Genova alle ore 23

66 su 67

73,02%

Affluenza a Imperia alle ore 23

66 su 66

69,08%

Affluenza a La Spezia alle ore 23

33 su 32

73,91%

Affluenza a Savona alle ore 23

69 su 69

73,99%

I votanti al Senato

Affluenza in Liguria alle ore 23

233 su 234

71,92%

Affluenza a Genova alle ore 23

66 su 67

71,40%

Affluenza a Imperia alle ore 23

66 su 66

69,42%

Affluenza a La Spezia alle ore 23

32 su 32

73,74%

Affluenza a Savona alle ore 23

69 su 69

73,93%.