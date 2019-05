Elezioni europee e amministrative, si vota fino alle 23

Sono 486.031 (258.389 donne e 227.642 uomini) gli elettori genovesi chiamati a votare oggi per il Parlamento Europeo. Nel 2014 erano 496.412 gli aventi diritto al voto a Genova. I seggi sono aperti solo oggi dalle ore 7 alle ore 23. Subito dopo la chiusura inizieranno le operazioni di scrutinio, con le prime proiezioni ed exit poll.

In 42 comuni della provincia di Genova, inoltre, domenica 26 maggio è il giorno delle elezioni comunali, in cui i residenti sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco: tra quelli al voto, Rapallo è quello più popoloso, con 29.266 abitanti, l'unico che supera i 15mila e che dunque potrebbe dover ricorrere al ballottaggio per eleggere il sindaco.

I Comuni al voto in provincia di Genova e i candidati

Avegno

Candidati:

Maurizio Calì

Franco Canevello

Paolo Pinna

Alessandro Ronchi

Bargagli

Candidati:

Emanuela Ravaioli - "Cambiare Bargagli"

Francesco Massoli - "Insieme per il futuro"

Sergio Casalini - "A Bargagli Casalini sindaco"

Borzonasca

Candidati:

Giuseppino Maschio

Giannetto Mortola

Busalla

Candidati:

Loris Maieron - "Insieme per Busalla"

Paola Noli - "Patto per Busalla"

Nunzia Acampora - "Civica democratica città di Busalla"

Campo Ligure

Candidati:

Irene Ottonello - "Amare Campo"

Gianni Oliveri - "Uniti per Campo"

Campomorone

Candidati:

Giancarlo Campora - "Campomorone la nostra comunità"

Nicholas Fresu - "Valorizza Campomorone - Il progetto comune"

Valentina Licata - "Vince Campomorone"

Carasco

Candidati:

Massimo Casaretto - "Insieme per Carasco"

Casella

Candidati:

Francesco Collossetti - "Valorizziamo Casella"

Paolo D'Andrea - "Gente di Casella"

Castiglione Chiavarese

Candidati:

Giovanni Collorado

Luciano Ponzuoli

Cogorno

Candidati:

Matteo Carapellese - "L'ora legale"

Gino Garibaldi - "Rinnovamento per Cogorno"

Laura Bacchella - "Cogorno Democratica Partecip@ttiva"

Aldo Perfler - "Avanti Cogorno 2019"

Coreglia Ligure

Candidati:

Alessio Nelizzi - "Impegno sociale per le nostre valli"

Ermano Noce - "Per la nostra gente"

Elisabetta Lavezzo - "Tutti insieme per Coreglia"

Crocefieschi

Candidati:

Enrico Mendace - "Voce di Croce"

Giacomo Robello

Carlo Castello - "Insieme per Crocefieschi"

Davagna

Candidati:

Giampaolo Malatesta - "Davagna di tutti"

Ivano Chiappe - "Davagna idee in comune"

Fascia

Candidati:

Marco Galizia - "Aratro per rinnovare"

Maria Orecchi - "Il Faggio"

Fontanigorda

Candidati:

Bruno Franceschi - "Lavorare insieme"

Alessandro Lacorte - "Iniziativa sociale per le nostre valli"

Gorreto

Candidati:

Sergio Capelli - "Gorreto si rinnova"

Alessandra Russo - "Gorreto popolare"

Valentina Borin - "Polo moderato"

Isola del Cantone

Candidati:

Natale Gatto - "Impegno per Isola del Cantone"

Armando Gamalero - "Noi per cambiare"

Lavagna

Candidati:

Laura Corsi

Daniele Di Martino

Andrea Giorgio

Alberto Mangiante

Guido Stefani

Leivi

Candidati:

Daniela Prato - "Uniti per Leivi"

Vittorio Centanaro - "Leivi tradizione e sviluppo"

Lorsica

Candidati:

Alessandro Graziadelli - "Lorsica verso il futuro"

Gianni Dondero - "Insieme per Lorsica"

Lumarzo

Candidati:

Mirco Gazzolo

Daniele Nicchia

Masone

Candidati:

Enrico Piccardo - "Per Masone"

Mele

Candidati:

Mirco Ferrando - "Insieme per Mele"

Mezzanego

Candidati:

Renzo Prato

Danilo Repetto

Mignanego

Candidati:

Maria Grazia Grondona - "Tu sei Mignanego"

Elisabetta Brandinelli - "Laboratorio Mignanego"

Giuliano Graziani - "Si cambia, Graziani sindaco"

Andrea Campora - "Mignanego Risorge"

Moconesi

Candidati:

Elio Ugolini

Giovanni Dondero

Moneglia

Candidati:

Claudio Magro

Giovanni Vernengo

Montebruno

Candidati:

Mirco Bardini - "Cresciamo con Montebruno"

Ne

Candidati:

Marco Bertani

Francesca Garibaldi

Neirone

Candidati:

Stefano Sudermania - "Lista civica Neirone"

Lucilla Bertonati - "Insieme per Neirone"

Domenico Valsecchi - "Impegno sociale per le nostre valli"

Rapallo

Candidati:

Andrea Carannante - "Libera Rapallo" - "Rapallo Civica"

Carlo Bagnasco - Liste civiche - Lega

Isabella De Benedetti - M5S

Sandro Sansò - "Rapallo in Comune"

Mauro Mele - Pd

Recco

Candidati:

Sergio Siri - "Immagina Recco"

Carlo Gandolfo - "Lista per Recco"

Rezzoaglio

Candidati:

Guirardo Casaleggi

Daniele Mareschi

Marcello Roncoli

Rossiglione

Candidati:

Katia Piccardo - "Insieme per crescere Rossiglione"

Pierluigi Marchino - "Rossiglione nel cuore"

Santa Margherita Ligure

Candidati:

Guglielmo Caversazio

Paolo Donadoni

Claudio Marsano

Sant'Olcese

Candidati:

Armando Sanna - "Centrosinistra per Sant'Olcese"

Patrizia Antonelli - "Centrodestra unito per Sant'Olcese"

Santo Stefano D'Aveto

Candidati:

Maria Antonietta Cella

Giuseppe Tassi

Savignone

Candidati:

Mauro Tamagno - "Insieme per Savignone"

Stefano Pavanetto - "Viva Savignone"

Serra Riccò

Candidati:

Angela Negri - "Siamo Serra Riccò"

Giovanna Lavagetto - "Serra Riccò per tutti"

Giorgio Tenani - "Democratici per Serra Riccò"

Susanna Antonelli - "Tutti per Serra Riccò"

Sori

Candidati:

Mario Reffo - "Per Sori"

Marco Castagnola - "Sori 2020"

Tiglieto

Candidati:

Giorgio Leoncini - "Provare a cambiare"

Michelangelo Carlo Pesce - "Costituzione"

Tribogna

Candidati:

Enrico Grosso - "Tribogna Futura"

Marina Garbarino - "Volta pagina rinnova Tribogna"

Uscio

Candidati:

Roberto Aloia

Rachele De Maio

Giuseppe Garbarino

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali e i 1.070 cittadini comunitari residenti a Genova che hanno richiesto di votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Sono circa 24mila i cittadini iscritti all'Aire di Genova (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ai quali è stata inviata una cartolina di avviso dello svolgimento delle consultazioni elettorali: questi elettori per votare dovranno venire in Italia, mentre i circa 11mila residenti in paesi dell'Unione Europea potranno scegliere se votare all'estero nei seggi allestiti presso i Consolati o fare domanda di voto in Italia (entro sabato 25 maggio).

Come si vota

Nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale la scheda è di colore grigio. Le liste per cui è possibile esprimere il voto sono 16. L'elettore voterà tracciando un segno o una croce sul simbolo prescelto senza invadere i simboli vicini. È possibile esprimere fino a tre preferenze scrivendo cognome (o cognome e nome) dei candidati nell'apposita riga a fianco della lista prescelta. La Legge 65 del 24/04/2014 recante disposizioni in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, prevede che nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. L'unica eccezione è rappresentata dalla lista n.16 (minoranze linguistiche), per la quale può essere espresso solo un voto di preferenza. Le operazioni di spoglio inizieranno dalle ore 23 di domenica 26 maggio.

Cosa occorre per votare

L'elettore dovrà presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi, o in caso di smarrimento o furto, l'elettore potrà, fin da oggi, procurarsi una nuova tessera recandosi presso l'ufficio elettorale di corso Torino 11. L'ufficio osserverà apertura prolungata nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 maggio con orario dalle ore 8.10 alle ore 18 e domenica 26 maggio con orario dalle ore 7 alle ore 23. In alternativa l'elettore potrà rivolgersi presso gli uffici municipali con i seguenti orari: sabato 25 maggio dalle ore 8.10 alle ore 12.30, domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.

Dove si trovano gli uffici municipali

Municipio I - Centro Est: Piazza Santa Fede, 6 Municipio II - Centro Ovest: Via Sampierdarena, 34 Municipio III - Bassa Valbisagno: Piazza Manzoni, 1 Municipio IV - Media Valbisagno: Piazza Dell’Olmo, 3 Municipio V – Valpolcevera: Piazza Durazzo Pallavicini, 6 A; Via Guido Poli,12 Municipio VI - Medio Ponente: Via Sestri, 34; Viale Narisano,14 Municipio VII – Ponente: Via Ignazio Pallavicini, 5; Piazza Giuseppe Bignami, 4; Piazza Sebastiano Gaggero, 2 Municipio IIX – Levante: Piazza Ippolito Nievo, 1.

Anziani o disabili

Servizi rivolti, in particolare, alle fasce deboli (anziani, portatori di handicap, ecc…):

da giovedì 23 maggio a domenica 26 maggio consegna a domicilio della tessera elettorale agli elettori anziani e/o disabili che siano assolutamente impossibilitati a recarsi presso gli uffici anagrafici e senza persona di fiducia a cui delegare l'incarico. Per informazioni rivolgersi ai numeri tel. 010 5576829 / 010 5576841;

gli elettori non deambulanti o con capacità gravemente ridotta di deambulazione possono esprimere il voto in una qualsiasi sezione delle 175 prive di barriere architettoniche appositamente allestite sul territorio. E’ inoltre attivo un servizio di prenotazione telefonica per il trasporto gratuito da casa al seggio. (telefonare al numero 010/5741433, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, nel periodo lunedì 20 Maggio - sabato 25 Maggio);

i degenti in luogo di cura (ospedali, RSA, ecc.) e gli elettori in luogo di detenzione possono esercitare il diritto di voto nella struttura di ricovero o di detenzione, previa autorizzazione da richiedere all’Ufficio Elettorale per il tramite della direzione della struttura che usufruisce del seggio, entro sabato 25 Maggio ore 18.00 (tel. 010 5576846 – 010 5741434). Gli elettori devono essere in possesso della tessera elettorale e di documento di riconoscimento valido;

gli elettori affetti da infermità fisica che comporti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali/ intrasportabili affetti da gravissime infermità, possono inoltrare domanda, corredata da certificazione della ASL, all’Ufficio Elettorale per esprimere il voto a domicilio.

gli elettori affetti da infermità tali da non consentire l'autonoma espressione di voto possono avvalersi dell'assistenza in cabina di un componente della propria famiglia o di un altro accompagnatore di fiducia purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. In base alla legge 17 del 15 febbraio 2003, l'elettore che intende avvalersi della facoltà del voto assistito deve procurarsi la necessaria documentazione medica rilasciata dalla Asl attestante l’impossibilità presentando apposita richiesta all’Ufficio Elettorale.

È previsto, come nelle precedenti consultazioni, un servizio di trasporto gratuito con navetta per agevolare il raggiungimento dei seggi costituiti nei seguenti istituti scolastici: