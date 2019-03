Elezioni 2019, si vota per il sindaco in 42 Comuni della provincia di Genova

Sono 42 i Comuni della provincia di Genova che si apprestano a rinnovare l'amministrazione. Le elezioni comunali 2019 si terranno il 26 maggio 2019, in concomitanza con il voto per le europee, in 134 comuni della Liguria. Il turno di ballottaggio è previsto per il 9 giugno. Rapallo è l'unico nell'area genovese a superare i 15mila abitanti ed è dunque possibile sia necessario il secondo turno per eleggere il sindaco.

Le altre tre città della regione al voto, che superano i 15mila abitanti, sono Albenga, Sanremo e Ventimiglia. In totale votano 134 su 234 comuni liguri (il 57,3%).

Comuni al voto in provincia di Genova nel 2019

Avegno (2.539 - Franco Agostino Canevello), Bargagli (2.810 - Sergio Aveto), Borzonasca (2.124 - Giuseppino Maschio), Busalla (5.741 - Loris Maieron, Campo Ligure (3.045 - Andrea Pastorino), Campomorone (7.306 - Paola Guidi), Carasco (3.649 - Massimo Casaretto), Casella (3.232 - Francesco Collossetti), Castiglione Chiavarese (1.642 - Giovanni Collorado), Cogorno (5.641 - Enrica Sommariva), Coreglia Ligure (274 - Elio Cuneo), Crocefieschi (561 - Bartolomeo Venzano), Davagna (1.927 - Romildo Malatesta), Fascia (100 - Elvio Varni, Fontanigorda (274 - Margherita Asquasciati, Gorreto (107 - Sergio Gian Carlo Capelli, Isola del Cantone (1.535 - Giulio Assale, Leivi (2.349 - Vittorio Centanaro, Lorsica (519 - Aulo De Ferrari, Lumarzo (1.594 - Guido Guelfo, Masone (3.758 - Enrico Piccardo, Mele (2.687 - Mirco Ferrando, Mezzanego (1.624 - Danilo Repetto), Mignanego (3.756 - Maria Grazia Grondona), Moconesi (2.695 - Gabriele Trossarello), Moneglia (2.890 - Claudio Magro), Montebruno (217 - Mirko Bardini), Ne (2.361 - Cesare Pesce), Neirone (984 - Stefano Sudermania), Rapallo (29.226 - Carlo Bagnasco), Recco (10.106 - Dario Capurro), Rezzoaglio (1.080 - Daniele Mareschi), Rossiglione (2.932 - Katia Piccardo), Sant'Olcese (5.911 - Armando Sanna), Santa Margherita Ligure (9.709 - Paolo Donadoni), Santo Stefano d'Aveto (1.217 - Maria Antonietta Cella), Savignone (3.226 - Antonio Bigotti), Serra Riccò (7.931 - Rosario Amico), Sori (4.404 - Paolo Pezzana), Tiglieto (abitanti 580 - sindaco uscente Giorgio Leoncini), Tribogna (620 - Marina Garbarino) e Uscio (2.275 - Giuseppe Garbarino).

Fra parentesi popolazione e sindaco uscente.