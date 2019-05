Elezioni comunali 2019: i risultati, i sindaci e i consiglieri eletti in provincia di Genova

Sono stati 43 i Comuni in provincia di Genova andati al voto in questa tornata di elezioni comunali, 42 sotto i 15mila abitanti e uno solo, Rapallo, sopra, dunque a rischio ballottaggio.

Alle 23 si sono regolarmente chiuse in tutta Italia le urne, ed è iniziato lo scrutinio: precedenza alle Europee, cui seguono, alle 14 di lunedì, le Comunali. In alcuni casi, però, è stato possibile decretare il nuovo sindaco già intorno alle 19, quando era già stato raggiunto il quorum necessario per evitare il commissariamento e in corsa c'era una sola lista con un solo candidato.

È il caso di Masone e a Mele, dove Enrico Piccardo e Mirco Ferrando sono stati nuovamente eletti sindaci dopo il raggiungimento, nel primo caso, del 53,41% dei voti degli aventi diritto, nel secondo del 57,40%. Alle 19, a Moconesi aveva votato il 53,25% dell'elettorato, a Carasco il 50,82%.

In totale 159.737 (di cui 146.116 in età per votare) gli abitanti coinvolti da questa tornata elettorale, "spalmati" sui seguenti Comuni: Avegno, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casella, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Ne, Neirone, Rapallo (sopra i 15 mila abitanti), Recco, Rezzoaglio, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Tribogna, Uscio.