Elezioni Municipio Centro Ovest: i nomi dei candidati presidente e l’ordine sulle schede

Non solo a livello nazionale: a Genova il prossimo 4 marzo si torna a votare anche per eleggere il presidente del Municipio Centro Ovest, commissariato dallo scorso settembre in seguito allo stallo registrato subito dopo le Comunali, quando Monica Russo, candidata Pd risultata vincitrice, non era riuscita a ottenere la maggioranza.

Dopo diverse “fumate nere” in Municipio, il sindaco Marco Bucci aveva infine nominato un commissario, scegliendo per il ruolo il leghista Renato Falcidia, che ha già dichiarato che correrà per la presidenza ufficiale. A marzo i residenti torneranno dunque a votare, in concomitanza con le elezioni politiche, e proprio in mattinata è stato sorteggiato l’ordine con cui i nomi dei candidati verranno indicati sulla scheda elettorale.

Ad aprire la lista sarà Michele Colnaghi, candidato del Movimento 5 Stelle, seguito da Mariano Passeri, sostenuto da Liberi e Uguali. Terzo in elenco Sergio Triglia (Potere al Popolo), poi Matteo Buffa (Pd e Lista Civica Buffa Presidente, e Carlo Carpi (Insieme per Sampierdarena). Chiude l’elenco dei 6 candidati Roberto Falcidia, sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Lista Bucci, Fratelli d’Italia e Noi con l'Italia.

Proprio la candidatura di Falcidia, arrivata nei giorni scorsi, aveva suscitato qualche polemica tra le file del centrosinistra, che aveva puntato il dito contro la decisione di riproporre il commissario straordinario come candidato presidente.