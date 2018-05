Elezioni comunali 2018, Camogli chiamata a scegliere il nuovo sindaco

Domenica 10 giugno 2018 dalle ore 7 alle 23 si vota per le elezioni amministrative. I Comuni interessati nella città metropolitana di Genova sono Camogli, Montoggio e Sestri Levante. In quest'ultimo, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, potrebbe avere luogo il ballottaggio domenica 24 giugno.

A Camogli i consiglieri da eleggere sono dodici. Dal 1998 Camogli è governata dai rappresentanti della lista civica di centro sinistra 'Progetto Insieme', a cui appartiene anche l'attuale sindaco, Francesco Olivari.

Il sindaco uscente si ricandida con 'Scelgo Camogli' e a sfidarlo ci sono il suo predecessore Giuseppe 'Pippo' Maggioni per la lista 'La città di tutti', alla guida del Comune per due mandati dal 1998 al 2008, Claudio Pompei per 'Camogli nel cuore' e Giovanni Cichero, gli ultimi due per il centro destra.

Sabato 12 maggio scade il termine per la presentazione delle liste e il quadro sarà definito.