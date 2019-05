Elezioni europee e amministrative, i primi dati sull'affluenza

Dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 26 maggio 2019, si vota per le elezioni europee e per le amministrative in 42 comuni della provincia di Genova. Alle 12 sono stati resi noti i primi dati sull'affluenza.

Affluenza elezioni europee

Provincia di Genova 19,70% (precedente 19,42%).

Affluenza elezioni amministrative provincia Genova

Provincia di Genova 22,51%.

