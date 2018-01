Elezioni 2018, i candidati nei collegi liguri

Alle 20 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Ventiquattro le liste per la Camera e 20 per il Senato. I candidati uninominali, eletti con sistema maggioritario, sono 232 per la Camera dei Deputati e 116 per il Senato della Repubblica. I restanti candidati saranno eletti con sistema proporzionale su collegi plurinominali.

Candidati in Liguria per la Camera nei collegi uninominali

Per il collegio di Genova 3 il Partito Democratico ha scelto il parlamentare uscente Mario Tullo, per Genova 4 Pippo Rossetti e Rosaria Augello per Genova 5. Nel primo collegio (Sanremo) c'è Anna Russo, per il secondo (Savona) Gian Luigi Granero e infine Massimo Caleo per il collegio di La Spezia.

Mario Tullo dovrà vedersela con Cristina Pozzi per il centrodestra, Roberto Traversi per i Cinque Stelle e Sergio Cofferati per Liberi e Uguali.

Nel collegio Genova 4 troviamo, oltre a Rossetti, il leghista Edoardo Rixi, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Marco Rizzone per il Movimento 5 Stelle ed Erminia Federico per Liberi e Uguali.

Il collegio Genova 5 prevede anche Rapallo e alla candidata del Pd Rosaria Augello si aggiungono due ex sindaci, Roberto Bagnasco di Rapallo per il centrodestra e Luca Pastorino per Liberi e Uguali, ex sindaco di Bogliasco e deputato. Rossana Cuneo rappresenta il M5S.

Nel collegio dell'estremo ponente, quello di Imperia, il Pd si affida alla segretaria provinciale Anna Russo, mentre il centrodestra punta sull'ex direttore di Panorama Giorgio Mulè. Federico Manfredi Firmian corre per il Movimento 5 Stelle mentre Liberi e Uguali ha scelto l'avvocato Mario Giribaldi.

Nel secondo collegio troviamo Gianluigi Granero (Pd) e tre donne: Sara Foscolo per il centrodestra, Leda Volpi per il M5S e Daniela Tedeschi di Liberi e Uguali. Infine nel collegio spezzino i candidati sono Massimo Caleo (Pd), Manuela Gagliardi per il centrodestra, Luigi Liguori per Liberi e Uguali e Lucia Sommovigo per il M5S.

Candidati in Liguria per il Senato nei collegi uninominali

Il Partito Democratico candida Luigi De Vincenzi nel collegio Liguria 1, Roberta Pinotti in Liguria 2 e Yuri Michelucci in Liguria 3. Risponde il centrodestra con Paolo Ripamonti in Liguria 1, Angelo Vaccarezza in Liguria 2 e Stefania Pucciarelli. Il Movimento 5 Stelle si affida rispettivamente a Massimo Conio, Mattia Crucioli e Fulvia Steardo. Liberi e Uguali si affida a Sergio Acquilino, Roberto Amen e Laura Canale.

Candidati in Liguria per la Camera nei collegi plurinominali

Il Partito Democratico schiera nel collegio Liguria 1 Franco Vazio, Rosa Maria Di Giorgi, Lorenzo Basso e Rosaria Augello; nel collegio Liguria 2 Raffaella Paita, Andrea Romano, Marina Costa e Gianni Calisi.

Nel collegio Liguria 1 la Lega candida l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi, Forza Italia il giornalista Giorgio Mulè, Liberi e Uguali Carla Lattero, il M5S Sergio Battelli e Fratelli d'Italia Massimiliano Iacobucci.

Nel collegio Liguria 2 Forza Italia schiera Lorenzo Cassinelli, Liberi e Uguali il deputato uscente Luca Pastorino, Fratelli d'Italia, Stefano Balleari, vicesindaco a Genova, il M5s Simone Valente.

Candidati in Liguria per il Senato nel collegio plurinominale

Il Partito Democratico si affida a Vito Vattuone, Anna Giacobbe, Pietro Mannoni e Emiliana Orlandi. La Lega candidat Matteo Salvini e l'avvocato Giulia Bongiorno, Liberi e Uguali il deputato uscente Stefano Quaranta, Forza Italia Sandro Biasotti, Fratelli d'Italia Antonio Opicelli e il Movimento 5 Stelle il deputato uscente Matteo Mantero.

