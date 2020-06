Elezioni regionali, stallo in casa giallorossa: Sansa continua a non convincere i dem

Non c'è ancora un nome sul tavolo della coalizione "giallorossa" che sfiderà Toti alle prossime elezioni regionali. Eppure, su quel tavolo, di nomi ne sono passati tanti, ma nessuno ha convinto a fondo il variegato universo del centrosinistra e del M5S.

I tre nomi che ancora circolano sarebbero quelli dell'avvocato Ariel Dello Strologo, che per molti sembrava una new entry potenzialmente vincente, è stato alla fine "rigettato" dai pentastellati in quanto possiede la tessera del Pd. Il giornalista del Fatto Quotidiano Ferruccio Sansa, che viene oggi considerata l'ipotesi più forte, è però divisivo all'interno dello stesso movimento (avrebbe ottenuto l'appoggio del territorio ma appena un "tiepido" sì dal nazionale) e sicuramente all'interno del Pd, in cui diverse anime ma soprattutto le federazioni del ponente minacciano lo strappo. E poi c'è Aristide Massardo, preside della Facoltà di Ingegneria, nome che però non convince la sinistra, oltre a essere considerato da alcuni il nome più gradito all'ex presidente di Regione Liguria Claudio Burlando.

Uno stallo che neppure i vertici nazionali sono riusciti a risolvere, anzi: a Roma il Pd nazionale avrebbe alzato il pollice a favore di Sansa, senza però tener conto delle istanze del territorio, con una segreteria regionale che - contemporaneamente - ribadiva la sua contrarietà all'ipotesi del giornalista del Fatto. E adesso, proprio a causa di quest'ultima "empasse", si riunirà nei prossimi giorni la direzione regionale del Pd (organismo elettivo e più ampio rispetto alla segreteria) a cui facilmente parteciperanno anche membri del nazionale che dovranno provare a ricucire lo strappo tra Roma e Genova.

Nel frattempo, sul web, scaldano i motori i comitati di appoggio ai vari possiibli candidati: nelle scorse ore è nato il gruppo Facebook "Io voglio Ariel Dello Strologo come candidato Presidente della Regione Liguria" che ha superato le 1800 adesioni. Sempre su Facebook, "Per Ferruccio Sansa presidente" ha raccolto 782 like e più di 1500 firme. Ma le candidature, gli accordi e i programmi non si decidono sui social: da quel che trapela, servirà un lavoro non di poco di mediazione dal vivo tra i vari partiti, per raggiungere un nome (o almeno un compromesso) che vada bene a tutti.