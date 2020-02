Regionali, i 5 stelle rinviano la decisione sul candidato unico

Il Movimento 5 Stelle «ha deciso di non decidere». Il senatore grillino Mattia Crucioli riassume così il senso della riunione di ieri pomeriggio alla Camera con il capo politico Vito Crimi, il responsabile delle campagne elettorali Danilo Toninelli e i parlamentari e consiglieri regionali liguri.

L'incontro doveva servire a stabilire se avviare o meno un dialogo con il centrosinistra a sostegno di una candidatura unica (il giornalista Ferruccio Sansa, per esempio). Ma ogni decisione è stata rinviata. E domenica, a Genova, gli attivisti grillini si vedranno per dire la loro.

I vertici nazionali prendono tempo, mentre sale il pressing del Pd che con Andrea Orlando invoca un 'patto civico': scegliere insieme «un candidato espressione della Liguria migliore», per non fare «un regalo a Toti», l'appello del vice di Nicola Zingaretti.

«Il Movimento 5 Stelle da sempre fa riferimento alla base - scrive sui social Alice Salvatore, vincitrice delle votazioni sulla piattaforma Rousseau -. Per le regionali in Liguria è stato espresso un candidato dagli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Sono state fatte riunioni per valutare l'opportunità di alleanze nella campagna elettorale. Pur essendo chiara a tutti la mia posizione di autonomia e libertà, valori fondanti del Movimento 5 Stelle che ci differenziano fortemente da forze politiche che non condividono nulla con noi in Liguria, sono lieta di invitare tutti gli attivisti e tutti i portavoce all'assemblea di domenica 16 febbraio, dove, come sempre il Movimento ha fatto, insieme ci confronteremo per continuare il percorso verso le regionali 2020. La discussione, l'elaborazione di idee e la progettazione di un percorso, se fatto per il Movimento 5 Stelle e non per se stessi, fa solo bene. Barra al centro e avanti tutta».

All'assemblea possono partecipare solo gli iscritti.