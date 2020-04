Elezioni regionali, il governo ha deciso entro quando si vota

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sullo slittamento delle elezioni regionali che si sarebbero dovute tenere in primavera. Oltre alla Liguria, il provvedimento riguarda Toscana, Puglia, Marche, Campania e Veneto.

Le regionali non potranno tenersi in estate, come inizialmente previsto da alcuni governatori uscenti, ma si voterà in autunno. La riunione ha portato alla modifica della bozza del decreto che inizialmente prevedeva una finestra temporale che arrivava al massimo all' 8 novembre, prevedevendo che le consultazioni si tengano tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I consigli regionali interessati sono prorogati fino al 31 agosto.