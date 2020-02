Pd ligure a confronto in vista delle regionali

Oggi al Palamare di Pra' si è svolto un incontro, organizzato da Socialisti & Democratici, sul tema 'Liguria Europa 2020'. Fra gli interventi anche quello del segretario regionale del Partito democratico, Simone Farello.

Il Pd è ancora alla ricerca di un candidato in vista delle prossime elezioni regionali, o meglio, attende (ancora per poco) una risposta dal Movimento 5 stelle in merito all'ipotesi del candidato unico. I grilli hanno già scelto Alice Salvatore, ma finora non hanno escluso un possibile ripensamento.

Farello è stato chiaro: «se decidono entro questa settimana bene, altrimenti andiamo avanti». Nomi ancora non se ne fanno, ma per la soluzione del rebus sembra orami una questione di giorni.

La giornata di riflessione promossa dal Pd è stata chiusa da Andrea Orlando. «Abbiamo iniziato questa mattina con la relazione del segretario regionale Simone Farello e poi oltre quaranta interventi, contributi esperienze per il programma delle prossime regionali. Una buona giornata per costruire l'alternativa al centro destra», ha commentato su Facebook l'onorevole Mario Tullo.