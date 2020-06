Elezioni, sinistra in piazza per sostenere la candidatura di Sansa

Sinistra in piazza sabato 20 giugno 2020 a Genova. Le forze del 'campo progressista' intendono lanciare un messaggio al Partito Democratico in vista delle elezioni regionali: «basta col conclave perpetuo dei partiti, la politica deve stare fra la gente». L'appuntamento è alle 18 in piazza Durazzo e in piazzetta San Carlo, adiacenti a Palazzo Reale.

Partecipano all'iniziativa Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile, èViva, tutte a sostegno dell'alleanza con il M5S nella corsa elettorale e della candidatura alla presidenza della Regione del giornalista Ferruccio Sansa, su cui la segreteria regionale del Pd si è espressa negativamente.

«La politica ha bisogno di tornare fra la gente, naturalmente con tutte le tutele del caso. A differenza di altri, rispetteremo tutte le precauzioni che impongono l'uso della mascherina e il distanziamento fisico. Abbiamo scelto un luogo nel cuore di Genova, dove tutto ciò sia possibile - dichiarano i consiglieri regionali di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini -. Parleremo di politica e delle elezioni regionali, a cui vogliamo partecipare e che vogliamo vincere. Questa Regione non si merita né Toti né Viale. Ma non si merita neppure un dibattito fra forze progressiste chiuse in un perpetuo conclave».