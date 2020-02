Il governatore Toti presenta il suo simbolo per le elezioni regionali

Un cerchio arancione, colore che ricorda la vocazione civica, con l'enorme scritta "Toti presidente" in blu. È questo il simbolo del governatore della Liguria Giovanni Toti che verrà presentato alle prossime elezioni regionali, in primavera.

A presentarlo, lo stesso presidente nella sala gremita di un hotel genovese, con tanto di felpa in stile "salviniano". Con questo simbolo Toti inaugura ufficialmente la campagna elettorale per la sua rielezione, una mossa che mette così anche a tacere le indiscrezioni su chi, all'interno del centrodestra, preferirebbe altre figure alla guida della coalizione.

Con lui, a intraprendere questa avventura, molti volti noti della politica locale: Lilli Lauro, Marco Scajola, Ilaria Cavo, Giacomo Giampedrone, e altri. Tante felpe arancioni, il nome del presidente scritto in grande. E quello di "Cambiamo", dopo il dibattito suscitato dal risultato modesto conseguito in Emilia Romagna, che non scompare ma diventa decisamente più piccolo.

«È la lista della Liguria e dell'Italia del "sì", la lista dell'anima di quanto abbiamo fatto - ha ribadito Toti durante la presentazione -, un posto dove partecipano persone che hanno voglia di costruire. Sono orgoglioso di quello che stiamo costruendo: ha vinto la voglia di provare a trovare una casa comune in cui ridare uno spazio di possibilità politica a chi è impegnato in realtà civiche ma non trova un riferimento a livello nazionale».