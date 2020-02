Regionali 2020, nella sfida a Toti spunta il nome di Ferruccio Sansa

Comincia a comporsi lo scacchiere dei candidati alla presidenza della Regione Liguria. Fra maggio e giugno si voterà e un nome è certo, quello dell'attuale governatore Giovanni Toti. Poi è arrivata la riconferma per Alice Salvatore, che è riuscita a spuntarla al ballottaggio nelle votazioni sulla piattaforma Rousseau, riservate agli iscritti al Movimento 5 Stelle.

La certezza però di vedere l'attuale consigliera regionale grillina di nuovo in corsa per la Regione non c'è. Questo dopo che ha iniziato a circolare il nome di Ferruccio Sansa, giornalista de Il fatto quotidiano e figlio dell'ex sindaco di Genova Adriano.

I dubbi sono aumentati anche per l'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, dove il centrosinistra si è confermato alla guida della Regione e il Movimento 5 Stelle ha raccolto meno dei voti sperati. Da qui l'ipotesi di replicare quanto già succede per il governo del Paese con Pd e 5 Stelle uniti.

In pratica la possibilità potrebbe essere quella di una convergenza sul nome di Ferruccio Sansa. Ma Alice Salvatore ha conquistato l'investitura direttamente dagli iscritti, dunque questo potrebbe essere un problema, a cui in queste ore si sta cercando di trovare una soluzione.

Con o senza i 5 stelle, il Pd potrebbe essere tentato ugualmente di puntare sul figlio dell'ex sindaco, che ha già ricevuto il sostegno di personaggi come Luca Mercalli, Dario Vergassola, Gianni Vattimo, Bruno Gambarotta, Gino Paoli, Moni Ovadia, Lella Costa, Vauro Senesi, Nando dalla Chiesa, Alessandro Bergonzoni ,Salvatore Borsellino, Maurizio Maggiani, Marco Revelli e Dacia Maraini, solo per citarne alcuni.

Sciolte le riserve sui nomi degli sfidanti, inizierà la campagna elettorale vera e propria.