Elezioni regionali, cinque governatori scrivono a Mattarella per anticipare la data

I presidenti di Campania, Liguria, Marche, Puglia e Veneto hanno indirizzato una lettera formale al Presidente Mattarella, sul tema del Decreto in Materia di elezioni, in conversione in queste ore alla Camera dei Deputati.

Nella lettera, dopo aver fatto riferimento alla situazione emergenziale che si è venuta a creare con il coronavirus, viene ricordato il decreto che ha prorogato le legislature regionali di tre mesi, quindi fino al 30 agosto 2020, stabilendo che le elezioni potessero essere fissate nei 60 giorni successivi.

«Di questa decisione - si legge -, assunta in difformità dal parere reso dalle Regioni, non è mai stata resa pubblica la motivazione sanitaria, che giustificasse come dal punto di vista dell'epidemia di Covid-19 vi siano maggiori rischi nel mese di luglio, piuttosto che nei mesi autunnali, quando fin dai primi di giugno sono permesse tutte le attività economiche, culturali e sociali e financo gli spostamenti tra regioni».

«Al contrario - proseguono i governatori -, come anche si evince dal parere reso nei giorni scorsi dal Comitato Tecnico Scientifico, esigenze sanitarie sconsigliano fortemente di ritardare le elezioni versoi mesi autunnali, in quanto potrebbe aversi una recrudescenza del virus che porterebbe a dover rinviare la scadenza elettorale di ulteriori, troppi, mesi».

«Riteniamo - si legge ancora nella lettera -, inoltre, assolutamente inopportuna la fissazione di una data che pregiudichi la riapertura delle scuole, mettendo a rischio i ragazzi nel rientrare in edifici frequentati da milioni di elettori».