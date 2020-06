Elezioni Regionali 2020, torna in pole position il nome di Ferruccio Sansa

È una trattativa lunga e difficile quella che si sta svolgendo in queste ore a Roma per decidere chi sarà il candidato della coalizione "giallorossa" che si presenterà alle elezioni in Liguria.

Secondo indiscrezioni, sarebbe tornato in pole position il nome del giornalista Ferruccio Sansa, che ieri nella Capitale ha raccolto il sostegno della segreteria nazionale del Pd, Andrea Orlando, e di parte dei vertici nazionali dei 5 Stelle.

Ma ci sono ancora alcuni passaggi da compiere prima di un nuovo aggiornamento oggi, sempre a Roma, dove da ieri si trovano il segretario regionale Dem Simone Farello, il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, il deputato di LeU Luca Pastorino, il segretario regionale di Articolo Uno Moreno Veschi il capogruppo del M5S in Comune di Genova Luca Pirondini e il deputato grillino Marco Rizzone. Con loro, i vertici romani: per il Pd il vicesegretario nazionale Andrea Orlando, per i 5 Stelle il capo politico Vito Crimi, il leader nazionale di Sinistra Italiana Nicola Frantoianni e il segretario nazionale di Articolo Uno Arturo Scotto. In particolare, il "via libera" a Sansa giunto dalla segreteria nazionale Pd parrebbe non andare bene a gran parte dei circoli territoriali in Liguria, che pure sostengono la necessità di trovare un accordo che non strappi la coalizione giallorossa, frutto di mesi di lavoro sul territorio, primo esperimento del genere a livello regionale in Italia; per questo, il Pd ligure in queste ore è impegnato in una riunione straordinaria. E anche i 5 Stelle devono fare ancora i conti con alcune resistenze a livello nazionale.

L'ala più a sinistra della coalizione appoggia da sempre il nome di Sansa, che invece non avrebbe incontrato il favore di Italia Viva, pronta a correre da sola candidando Elisa Serafini, ex assessore della giunta Bucci, e incassando il sostegno anche di +Europa.

Insomma, mancano ancora alcuni passaggi tutt'altro che semplici, ma l'intenzione da parte di tutti sarebbe quella di non ritornare a Genova senza aver raggiunto un accordo su un nome.