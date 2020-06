Elezioni regionali, Pd-5 Stelle alla stretta finale per scegliere il candidato

Sono ore decisive per la scelta del candidato unitario del Partito democratico e del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali. I tre saggi che stanno cercando di trovare la quadra sono Simone Farello, segretario regionale del Pd, Gianni Pastorino, capogruppo in Consiglio regionale di Linea Condivisa, e Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune.

In corsa ci sono, salvo new entry dell'ultima ora, il giornalista del Fatto quotidiano, Ferruccio Sansa, l'avvocato e presidente della comunità ebraica di Genova, Ariel Dello Strologo, e il professore universitario Aristide Fausto Massardo.

Nel frattempo si attende anche di conoscere la data del voto, che dovrebbe essere nel mese di settembre. Il governatore ligure Giovanni Toti ha più volte ribadito la sua speranza che si voti prima possibile ed entro l'apertura delle scuole. Il governo ha fatto capire di propendere per la fine di settembre.

In attesa di risposte, quello che appare certo è che sarà un'estate intensa, caratterizzata da una campagna elettorale breve, ma che si annuncia senza esclusione di colpi.