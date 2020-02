'Capaci di agire e di reagire', interrogazione per chiarire chi ha finanziato la campagna

Il Partito democratico annuncia di aver presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale per chiedere chiarimenti sulla campagna istituzionale 'Regione Liguria. Capaci di agire e di reagire', che sul sito di Regione Liguria viene definita come un tributo ai suoi abitanti.

'Capaci di agire e di reagire', con i soldi di chi? È la domanda che si fa il consigliere Luca Garibaldi. «La nuova campagna pubblicitaria promossa dalla Regione - scrive in una nota Garibaldi - è una rappresentazione visiva della Liguria con in sovraimpressione dei rettangoli che spiegano i presunti successi della giunta Toti in questi cinque anni, dal turismo alla sanità, dalla scuola al lavoro. Il Paese del Bengodi. A parte la realizzazione grafica, che lascia il tempo che trova, mi pare che siamo di fronte ad una fiction: un'opera di finzione, di fantasia, dove si è dovuto dare sfogo all'inventiva (e anche un po' alla faccia tosta) per cercare di ribaltare la realtà in cui purtroppo versa la nostra regione in tutti quegli ambiti».

«Ora - prosegue Garibaldi -, qualcuno diceva “A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”: a bilancio per il 2020 sono stati stanziati un milione e mezzo di euro per la comunicazione istituzionale. Il triplo degli ultimi anni. Ora, che Toti sia già entrato in campagna elettorale da mesi lo abbiamo notato tutti, ma che si faccia campagna elettorale utilizzando uno spazio di comunicazione istituzionale è una discreta presa in giro».

«Solo a titolo di esempio, cosa si poteva fare con quella cifra? Finanziare 60 borse di specializzazione per medici, ad esempio. Che mancano come il pane», conclude il consigliere del Pd.