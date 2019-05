Elezioni Europee: tutte le preferenze e gli eletti a Bruxelles

Dopo ore di scrutinio seguite alla chiusura dei seggi, è definitivo il risultato del voto in Liguria per le elezioni Europee del 2019 e cominciano a delinearsi anche gli scenari per quello che riguarda gli eletti.

La Liguria appartiene alla Circoscrizione Nord Ovest, che comprende anche Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, ed elegge ben 20 parlamentari europei. In attesa dell'ufficialità, in base ai dati dei voti conquistati dalle liste 9 dovrebbero andare alla Lega, 6 al Partito Democratico, 3 al Movimento 5 Stelle e uno a testa a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Per quello che riguarda i nomi bisognerà attendere le scelte dei capilista, spesso candidati in più circoscrizioni e quindi chiamati a una scelta o, semplicemente in campo solo per trainare la lista come il leader della Lega Matteo Salvini, che ha fatto il pieno di preferenze ma, ovviamente, non andrà a Bruxelles. Ecco, nel dettaglio tutte le preferenze (dato ancora parziale, mancano circa 200 sezioni su 15.988).

Circoscrizione Nord Ovest preferenze Lega Nord Europee 2019

Sezioni 15.723 su 15.988

Salvini Matteo 687.271

Ciocca Angelo Detto Coccia 89.445

Sardone Silvia Serafina Detta Nardone Detta Silvia 44.529

Tovaglieri Isabella 32.062

Lancini Danilo Oscar 21.936

Gancia Gianna In Calderoli 19.077

Zambelli Stefania 18.736

Panza Alessandro 18.118

Zanni Marco 17.831

Cappellari Alessandra 16.930

Campomenosi Marco 16.069

Cattaneo Dante Detto Dante 16.058

Andreina Heidi Monica 13.304

Poggio Vittoria 10.985

Porro Cristina 10.777

Casiraghi Marta 9.579

Molteni Laura 9.488

Racca Marco 8.400

Marrapodi Pietro Antonio 7.113

Sammaritani Paolo 5.609

Circoscrizione Nord Ovest preferenze PD Europee 2019

Sezioni 15.727 su 15.988

Pisapia Giuliano 262.748

Tinagli Irene 104.368

Majorino Pierfrancesco 92.476

Toia Patrizia Ferma Francesca 78.923

Benifei Brando Maria Detto Brando Detto Bonifei 47.986

Bresso Mercedes 43.509

Morando Antonio Enrico 25.850

Avanza Caterina 25.636

Viotti Daniele 24.611

Mottinelli Pier Luigi Detto Gigi 23.578

Radicchi Angelica 21.773

Borsotto Ivana 15.070

Mastromarino Anna 11.381

Pacente Carmine 9.807

Graglia Piero 4.013

Faccani Giuliano 3.863

Crosa Edda 3.851

Signoroni Lomi Ernestina Detta Tina 2.860

Bersanetti Monica 2.270

Farina Giovanni Detto Gianni 1.633

Circoscrizione Nord Ovest preferenze M5s Europee 2019

Sezioni 15.727 su 15.988

Evi Eleonora 16.783

Beghin Tiziana 14.236

Danzi' Maria Angela Detta Mariangela 14.051

Casalino Eugenio 11.771

Clerici Nicola 5.207

Malivindi Silvia 5.165

Di Feo Christian 4.982

Macchi Paola 4.598

Mesmaeker Marco Detto Mes 3.981

Togno Andrea 3.159

Palumbo Andrea 2.549

Tromboni Daniele 2.347

Mastruzzo Giuseppe Renato 2.074

Ferraris Monica 1.992

Migliore Maria Cristina 1.744

Puozzo Piero 1.689

Barello Simona 1.524

Di Pierro Alessandro 1.449

Gilardoni Marcella 1.214

Pizzighini Paola 796

Circoscrizione Nord Ovest preferenze Forza Italia Europee 2019

Sezioni 15.743 su 15.988

Berlusconi Silvio 184.858

Salini Massimiliano 36.745

Comi Lara 31.869

Parolini Mauro Detto Mauro 17.359

Toso Claudia 15.207

Versace Giuseppina Detta Giusy 7.052

Ruffino Daniela 4.557

Bormolini Damiano 3.030

Paparatto Roberta 1.949

Baroni Annalisa 1.907

Graglia Francesco detto Franco 1.354

Fatuzzo Elisabetta 1.018

Bosso Cinzia Maria 990

Tatarella Pietro 990

Cosmi Benedetta Gaia 823

Motta Matteo 791

Porta Maria Rosa Assunta 745

Barbagallo Salvatore 594

Atrous Amir 486

Grimaldi Massimiliano 452

Circoscrizione Nord Ovest preferenze Fratelli d'Italia Europee 2019

Sezioni 15.743 su 15.988