Elezioni Europee: in Liguria vince Salvini, ma a Genova trionfa il Pd

Dopo ore di scrutinio seguite alla chiusura dei seggi, è definitivo il risultato del voto in Liguria per queste elezioni europee.

Elezioni europee 2019 risultati Liguria

Scrutinate 1791 sezioni su 1791, si è delineato il quadro finale, in linea con quello nazionale: nella nostra regione vince la Lega di Salvini con il 33,8 per cento, segue il Pd, terzo partito il Movimento 5 Stelle.

Lega Salvini Premier 251.696 voti, 33,8%

Partito Democratico 185.260 voti, 24,9%

Movimento 5 Stelle 122.536 voti, 16,4%

Forza Italia 57.887 voti, 7,79%

Fratelli d’Italia 42.118 voti, 5,67%

+Europa - Italia in Comune - Pde Italia 22.649 voti, 3,05%

Europa Verde 18.332 voti, 2,47%

La sinistra 16.148 voti, 2,17%

Partito Comunista 8.826 voti, 1,19%

Partito Animalista 5.649 voti, 0,76%

Popolari per l’Italia 3.104 voti, 0,42%

Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 2.531 voti, 0,34%

CasaPound Italia - Destre Unite 2.395 voti, 0,32%

Partito Pirata 2.090 voti, 0,28%

Forza Nuova 867 voti, 0,12%

Autonomie per l’Europa 827 voti, 0,11%

Nel confronto con le Europee del 2014 i Partito Democratico perde circa 70mila voti mentre la Lega ne guadagna 210mila (nel 2014 superò di poco i 43mila fermadosi al 5,56%). Forte calo anche per 5 Stelle e Forza Italia: i primi perdono 80mila voti e circa 9 punti percentuali, i secondi dimezzano i consensi passando dal 13,89% al 7,79% con circa 50mila voti di differenza. Se, invece, confrontiamo i dati con i risultati delle elezioni politiche del 2018 (alla Camera) si conferma la crescita continua della Lega, che aveva raccolto 171.352 voti (19,91%) e la ripresa del Partito Democratico (da 169.766 voti passa ai 185.260 attuali con un incremento percentuale di circa 5 punti). Crollo verticale per Movimento 5 Stelle (perde 130mila voti, ne aveva raccolto quasi 260mila pari al 30,13%) e Forza Italia (perde 50mila voti, ne aveva raccolti quasi 110mila pari al 12,65%)

Elezioni europee 2019 risultati provincia di Genova

Scrutinate 966 sezioni su 966, vince la Lega con il 30,29% superando di slancio il Pd che si ferrma al 27,58 con circa 10mila voti in meno del partito di Salvini (119.817 contro 109.083). Staccato il Movimento 5 Stelle (69.360, 17,53%).

Lega Salvini Premier voti 119.817, 30,29%

Partito Democratico voti 109.083, 27,58%

Movimento 5 Stelle voti 69.360, 17,53%

Forza Italia 28.971 voti, 7,32%

Fratelli d’Italia 21.004 voti, 5.31%

+Europa - Italia in Comune - Pde Italia voti 13.666, 3,45%

Europa Verde voti 10.618, 2.68%

La sinistra voti 9.431, 2,38%

Partito Comunista voti 4.924, 1,24%

Partito Animalista voti 2.715, 0,69%

Popolari per l’Italia voti 1.485, 0,38%

Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare voti 1.307, 0,33%

CasaPound Italia - Destre Unite voti 1.160, 0,29%

Partito Pirata voti 1.173, 0,30%

Forza Nuova voti 427, 0,11%

Autonomie per l’Europa voti 417, 0,11%

Elezioni europee 2019 risultati comune di Genova

Scrutinate 653 sezioni su 653. A Genova trionfa il Partito Democratico con il 30,05% e circa 7mila voti in più della Lega, che si ferma al 27,56 (79.663).

Partito Democratico voti 77.044, 30,05 %

Lega Salvini Premier voti 70.663, 27,56%

Movimento 5 Stelle voti 47.080, 18,36%

Forza Italia voti 16.292, 6,35%

Fratelli d’Italia voti 13.259, 5.17%

+Europa - Italia in Comune - Pde Italia voti 9.941, 3.88 %

Europa Verde voti 7.290, 2,84%

La sinistra voti 6.774, 2,64%

Partito Comunista voti 3.164, 1,23%

Partito Animalista voti 1.505, 0,59%

Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare voti 800, 0,31 %

Popolari per l’Italia voti 745, 0,29 %

Partito Pirata voti 743, 0,29%

CasaPound Italia - Destre Unite voti 649, 0,25%

Autonomie per l’Europa voti 227, 0,09%

Forza Nuova voti 224, 0,09%

Interessante il raffronto con le ultime Europee (2014). Il Pd perde circa 50mila voti (ne aveva raccolti circa 121mila) e 10 punti percentuali mentre la Lega cresce in maniera esponenziale passando da 10mila voti (3,83%) e oltre 70mila guadagnando 24 punti percentuali. Crollo invece per i 5 Stelle che nel 2014 avevano 76.751 voti e adesso si fermano a 47.080. In calo anche Forza Italia che nel 2014 aveva raccolto poco meno di 30mila voti e ora dimezza i suoi consensi. E la Lega cresce anche rispetto alle Comunali del 2017 (a Genova aveva raccolto poco più di 28mila voti, pari al 12,96%), lo stesso discorso vale però anche per il Partito Democratico che di voti ne aveva raccolti circa 43mila (a cui si aggiungevano i 20mila della Lista Civica capitanata da Gianni Crivello candidato sindaco). Più o meno stabile (in leggera crescita) il dato dei 5 Stelle che alle Comunali raccolsero circa 40mila voti.

Elezioni europee 2019 risultati circoscrizione Nord Ovest

Scrutinate 15.976 sezioni su 15.988. Nella circoscrizione che comprende la Liguria e che elegge i parlamentari europei anche con i voti della nostra Regione trionfo di Salvini con la Lega al 40,70%. Staccato il Pd (23,45%) e ancora più lontano il Movimento 5 Stelle, crollato all'11,12%.

Lega Salvini Premier 3.187.958 voti, 40,70%

Partito Democratico 1.837.084 voti, 23.45%

Movimento 5 Stelle 870.766 voti, 11,12%

Forza Italia 688.973 voti, 8,80%

Fratelli d’Italia 442.829 voti, 5,65%

+Europa - Italia in Comune - Pde Italia 246.678 voti, 3,15%

Europa Verde 190.605 voti, 2,43%

La sinistra 115.360 voti, 1.47%

Partito Comunista 64.097 voti, 0,82%

Partito Animalista 51.130 voti, 0,65%

Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 35.503 voti, 0,45%

Popolari per l’Italia 25.842 voti, 0,33%

CasaPound Italia - Destre Unite 25.571 voti, 0,33%

Partito Pirata 19.864 voti, 0,25%

Autonomie per l’Europa 17.619 voti, 0,22%

Forza Nuova 13.302 voti, 0,17%

Per quello che riguarda le Europee 2014 il primo partito nella circoscrizione Nord Ovest era stato il Partito Democratico che, quindi, perde 1 milione e mezzo di voti (era a 3 milioni e 200mila circa) seguito dal Movimento 5 Stelle che aveva raccolto quasi un milione e mezzo di voti (anche in questo caso si registra un forte calo di circa 500mila voti e 7 punti percentuali). Stesso discorso per Forza Italia (aveva 1 milione e 200mila voti, crolla a 688mila).Trionfo della Lega che passa dai circa 900mila voti del 2014 agli oltre 3 milioni di questa tornata elettorale europea.