Elezioni comunali Camogli, i risultati

Sono tre i Comuni della provincia di Genova, chiamati a scegliere il nuovo sindaco domenica 10 giugno 2018. Si tratta di Camogli, Montoggio e Sestri Levante. Alle 23 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio. Il dato relativo all'affluenza definitiva verrà reso noto a breve.

A Camogli i consiglieri da eleggere sono dodici. Dal 1998 la città è governata dai rappresentanti della lista civica di centro sinistra 'Progetto Insieme', a cui appartiene anche il sindaco uscente, Francesco Olivari.

Quest'ultimo si è ricandidato con 'Scelgo Camogli' e a sfidarlo si sono presentati il suo predecessore Giuseppe 'Pippo' Maggioni per la lista 'La città di tutti', alla guida del Comune per due mandati dal 1998 al 2008, Claudio Pompei per 'Camogli nel cuore', Giovanni Cichero e Samuele Camarda.

Francesco Olivari è in vantaggio con quasi dieci punti percentuali sul secondo, Pippo Maggioni, dopo lo scrutinio di un seggio su sette.

