Stop ai bivacchi in piazza Banchi, ecco i dissuasori

A Genova si riaccende la polemica sui dissuasori anti "bivacco" che il Comune sta installando sulla storica panchina di marmo che circonda la Loggia della Mercanzia in piazza Banchi.

La polemica di Crivello

Il consigliere comunale, ed ex candidato sindaco del centro-sinistra Gianni Crivello ha postato sulla propria pagina Facebook una foto sull'avanzamento dei lavori commentando: «Ho voluto vedere con i miei occhi questa trovata, caratterizzata da dissuasori, i lavori sono in corso ma già si evince la qualità dell'intervento. Durante la mia esperienza di assessore, ho avuto modo di conoscere e collaborare con il Sovrintendente Tinè, persona e tecnico capace, competente ed equilibrato. Spero che possa occuparsi di quanto descritto, per evitare questo affronto al buon senso, al buon gusto, in contrasto con la storia della nostra città».

L'intervento del Comune

Si chiama "dissuasore di seduta" la struttura metallica in corso di allestimento alla Loggia della Mercanzia di Piazza Banchi. Si tratta di una installazione che, oltre a ostacolare i "bivacchi", conterrà indicazioni turistiche e informazioni storiche sull'ex Palazzo della Borsa.

L’iniziativa è stata curata dal Municipio Centro Est, in accordo con l’assessorato alla Sicurezza del Comune ed è autorizzata dalla Soprintendenza. Lo scopo, spiegano il presidente del Municipio Andrea Carratù e l’assessore alla sicurezza Stefano Garassino, è dissuadere i frequentatori che si accampano giorno e di notte sulla seduta di marmo della Loggia.

La realizzazione prevede una struttura metallica realizzata in profilati metallici di diversa che prevede l’ancoraggio di quattro pannelli in plexiglass o PVC ancorati alla struttura tramite viti.