Di Maio critica gronda e terzo valico, Toti: «Parole irresponsabili»

La visita e le dichiarazioni di ieri di Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, hanno suscitato immediate reazioni da parte della politica locale. In particolare non sono piaciute le posizioni del vicepresidente della Camera a proposito di terzo valico e gronda.

«Il Terzo Valico non va fatto, meglio la linea normale», ha detto Di Maio in un'intervista televisiva. «Sarebbe questo il destino di Genova e della Liguria se vincessero i 5 Stelle - così Giovanni Toti, presidente della Regione -. Parole irresponsabili, il Terzo Valico è atteso da anni da tutte le imprese della nostra regione ed è fondamentale per lo sviluppo del porto, terminale strategico per la crescita dell'intero paese. Non solo, Di Maio prima di parlare dovrebbe almeno informarsi: l'opera è ormai interamente finanziata e i lavori sono in corso di realizzazione, fermarlo ora significherebbe buttare via centina di milioni di euro. Quanto alla linea ferroviaria ordinaria su cui Di Maio dice di voler puntare per i collegamenti verso Milano, dovrebbe sapere che il suo potenziamento è già previsto nel piano degli investimenti di Reti Ferroviarie Italiane nel 2019. Identico destino, secondo Di Maio, dovrebbe avere la Gronda, che la città e la regione aspettano da decenni e che finalmente è in via di realizzazione».

«La Liguria aspetta da almeno quarant'anni il Terzo Valico e ora finalmente è finanziato. I cantieri sono aperti e ci sono tempi certi sulla realizzazione. Le nostre imprese e i nostri porti hanno necessità di collegamenti veloci per essere competitivi con il resto d'Europa. Di Maio continui pure a credere nella "decrescita felice". Noi crediamo nel rilancio della Liguria con nuovi posti di lavoro e trasporti degni di una regione moderna, porta d'Europa nel Mediterraneo», il commento dell'assessore Edoardo Rixi.