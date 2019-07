Truogoli di Santa Brigida, un piano per salvare la zona dal degrado

Come valorizzare piazza dei Truogoli di Santa Brigida, con i relativi antichi lavatoi, simbolo della vita di un tempo? Sono uno degli angoli più suggestivi della città, nonché parte del collegamento tra la zona di Balbi e il centro storico (Prè/Commenda), ma nonostante i progetti di cui si parla già da tempo ancora nulla è stato fatto.

Se ne è discusso martedì 23 luglio in consiglio comunale grazie a un'interrogazione di Davide Rossi (Lega): «La piazza risale al '600 grazie alla famiglia Balbi che ha voluto dare la possibilità alle persone di lavare i loro panni - spiega il consigliere - e in tanti anni sono state prodotte diverse documentazioni per mettere in atto un progetto di riqualificazione della piazza, ma non si è mai concretizzato nulla. Ci sono diverse associazioni che potremmo coinvolgere in un programma in ambito turistico o culturale, o ancora l'Università: si potrebbe creare un campus urbano per le facoltà in zona, perché no».

A rispondere, l'assessore al Turismo e Commercio Paola Bordilli: «Nell'area ci sono negozi e locali, tre sono a bando, oltre a quattro che ci risultano essere operativi, e vogliamo fare in modo che entro fine mese possa uscire la graduatoria, in modo da rendere la zona ancora più viva. Abbiamo fatto sì che si svolgessero alcune feste tra giugno e luglio per rendere la zona più attrattiva e collaborare per l'animazione delle zone della nostra città, e stiamo facendo passare da lì alcune visite guidate alla città per far sì che possa diventare anche una zona frequentata dai turisti. Siamo in contatto con alcune fondazioni per vedere se, tramite una sponsorizzazione, possono riqualificare la zona dei lavatoi».