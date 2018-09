Ponte Morandi, il premier Conte a Genova venerdì. Pronto il maxi decreto

Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte, insieme con il ministro della Infrastrutture, Danilo Toninelli, tra le autorità che venerdì 14 settembre prenderanno parte alla commemorazione organizzata da Regione e Comune a un mese esatto dalla tragedia del crollo di ponte Morandi.

La conferma è arrivata dal governatore ligure e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, che su Facebook ha ringraziato il premier per avere accettato l'invito : «Venerdì 14 alle 17.30 in Piazza De Ferrari dobbiamo esserci tutti - ha scritto Toti - Un’occasione importante per onorare i nostri morti e ribadire tutti insieme che Genova e la Liguria vogliono costruire il futuro con le proprie mani, che i cittadini di Genova e della Liguria vogliono poter decidere, con le loro istituzioni, il proprio destino e che Genova e la Liguria dopo tanta sofferenza vengono prima di ogni altra cosa. Tutti insieme per gridare: Genova first!»

Il programma della giornata è stato già annunciato: in mattinata, alle 11.36, la città intera osserverà un minuto di silenzio mentre risuoneranno le sirene del porto e le campane di ogni chiesa della città (il sindaco ha invitato chi può a interrompere simbolicamente le proprie attività per scendere in strada), il pomeriggio, alle 17.30, in piazza De Ferrari si riuniranno tutti coloro che il 14 agosto e nei giorni successivi alla tragedia hanno lavorato senza sosta per far fronte all'emergenza: volontari di Protezione Civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e tutti i cittadini che si sono mobilitati per cercare di dare una mano, insieme con gli sfollati che ancora attendono notizie sul loro futuro. Alla manifestazione prenderanno parte anche volti noti del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, mentre nella cattedrale di San Lorenzo verrà celebrata una messa solenne in suffragio.

Toninelli: «Decreto Genova in Consiglio dei ministri già giovedì»

Proseguono intanto i lavori del governo per la redazione del "decreto Genova", che conterrà tutte le misure previste per affrontare l'emergenza e affrontare la ricostruzione. Nel documento saranno presenti anche direttive sugli sfollati, con la previsione di contributi ed esenzioni che dovrebbero diventare uffuciali.

Il ministro Toninelli ha annunciato che il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già giovedì mattina, con un giorno d'anticipo rispetto a quando annunciato in precedenza: «Ci abbiamo lavorato fino alle 2 di notte», ha sottolineato Toninelli.