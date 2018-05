Agricoltura: contributi fino a 22mila euro a ettaro per la riconversione dei vigneti

Approvati dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, i contributi per ettaro di vigneto come compensazione in caso di estirpazione di un vecchio impianto, di ristrutturazione e riconversione.

«Abbiamo elevato – spiega l’assessore Mai – il contributo massimo a ettaro a 22mila euro nel caso si tratti di interventi di sistemazione di vigneti su terrazzamenti o gradoni, o che si trovino sopra i 500 metri sul livello del mare o nel caso il terreno abbia una pendenza oltre il 30%. La viticoltura ligure, che ottiene anno dopo anno un sempre maggiore apprezzamento sui mercati internazionali, ha un carattere eroico, viste le condizioni in cui spesso viene praticata, e pertanto va sostenuta con ogni strumento a disposizione. I produttori, inoltre, dimostrano un crescente dinamismo, segno che rappresentino un comparto strategico per la nostra agricoltura».

I contributi a ettaro variano dai 3mila euro per le perdite di reddito in caso di estirpazione a 16mila euro per i costi di ristrutturazione riconversione dei vigneti, per un massimo di rimborso del 50% dei costi sostenuti. Il budget totale dei contributi è di 110mila euro di fondi Ocm-Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, elevabile a 200mila euro, con integrazione di altri fondi, nel caso di forte richiesta.

Le domande potranno essere presentate dal 30 giugno 2018 al 31 maggio 2019.