Tursi, bagarre in consiglio comunale: «Controllare le condizioni igieniche dell'aula»

Seduta del Consiglio Comunale agitata nella mattinata di lunedì 24 febbraio 2020, con il coronavirus al centro della bagarre in aula.

La seduta, dedicata all'approvazione del bilancio comunale, si è aperta con alcune richieste da parte di consiglieri d'opposizione (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Lista Crivello), volte allo svolgimento di alcune verifiche igieniche e sanitarie da effetture all'interno della Sala Rossa, in concomitanza con le misure d'emergenza predisposte dalla Regione nella giornata di domenica per far fronte al coronavirus che si sta diffondendo in alcune regioni del Nord Italia.

La richiesta di sospensione della seduta, per controllare temperatura corporea dei presenti (consiglieri, dipendenti comunali, agenti di polizia locale e giornalisti) e controllare lo stato igienico dell'aula a partire dai filtri dei condizionatori è stata però bocciata dalla maggioranza. Nella prima parte della seduta, tra l'altro, il consigliere di Forza Italia Guido Grillo aveva anche indossato una mascherina. Le polemiche sono poi proseguite anche nella seconda parte della seduta, a causa della decisione della segreteria di limitare il tempo degli interventi dei consiglieri.