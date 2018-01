Comune: 170 assunzioni dopo l'approvazione del bilancio

Come di consueto la seduta del Consiglio comunale di ieri è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Maurizio Amorfini (Lega Nord) ha chiesto notizie sul bando di assunzione dipendenti pubblici per il 2018. Per la giunta è intervenuto l'assessore Arianna Viscogliosi: «A novembre la Giunta ha deliberato il piano previsionale per il prossimo triennio; dobbiamo aspettare l'approvazione del bilancio. Sono previste 170 assunzioni, in parte attinte dalle graduatorie, in parte tramite concorsi».

«Si utilizzeranno le graduatorie per i livelli C (istruttore sevizi tecnici, agenti di polizia municipale) per la categoria D (funzionari tecnici: ingegneri, geologi etc.). Le prime procedure selettive - ha concluso l'assessore - partiranno per gli insegnanti, per gli assistenti asilo nido e altre categorie professionali, tra cui gli assistenti sociali».