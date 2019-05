Elezioni comunali 2019 a Rapallo: i risultati, il sindaco e i consiglieri eletti

Si sono chiuse alle 23 di domenica le urne a Rapallo, unico Comune in provincia di Genova al voto che supera i 15mila abitanti e dunque, in caso di mancanza della maggioranza assoluta per uno dei candidati, è possibile andare al ballottaggio. Per quanto riguarda gli altri comuni al voto, non si parla di ballottaggio essendo sotto i 15mila abitanti. Per i comuni con un solo candidato, è sufficiente raggiungere il quorum del 50%, in caso contrario scatterebbe il commissariamento.

A sfidarsi, per la carica di primo cittadino, sono stati il sindaco uscente Carlo Bagnasco, supportato dalle liste civiche Bagnasco Sindaco, Con Brigati per Rapallo e Viva Rapallo e da Lega e Forza Italia; Isabella De Benedetti, candidata del Movimento 5 Stelle; Mauro Mele, il prescelto dal Partito Democratico; e Andrea Carannante, appoggiato dalle liste Rapallo Civica e Libera Rapallo.

Lo scrutinio dovrebbe iniziare intorno alle 14, subito dopo la conclusione di quello delle Europee, e il risultato si saprà soltanto a pomeriggio inoltrato.