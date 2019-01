Centro Ovest, scontro in consiglio sul bilancio 2019 e il piano triennale dei lavori

Scontro in consiglio nel Municipio Centro Ovest in occasione del voto sul bilancio di previsione 2019 e sul piano triennale dei lavori pubblici: la proposta del presidente leghista Renato Falcidia non è passata, complice il no arrivato sia dal Movimento 5 Stelle sia dal Partito Democratico e dalle altre opposizioni.

«Non vengono presi in considerazione i bisogni dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro - hanno protestato i consiglieri del Pd motivando il voto negativo - Sono deluse le aspettative della campagna elettorale e non si tiene conto del coinvolgimento del Centro Ovest nel crollo del ponte Morandi».

Immediata la replica di Falcidia: «Bilancio e piano triennale sono stati votati da tutti i consiglieri della coalizione di centrodestra, mentre le opposizioni di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle si sono espressi in modo contrario. In sostanza, si è azzittito il Municipio perché col voto contrario non è stato possibile trasmettere al Comune le integrazioni con le relative aggiunte di lavori per il territorio e a favore della cittadinanza di Sampierdarena e San Teodoro. A questo punto, nonostante gli sforzi per trovare una soluzione condivisa, agli uffici di Palazzo Tursi arriverà solo uno sterile parere negativo».

«Si è trattato di una mera strumentalizzazione politica, che ha impedito al territorio di far sentire la propria voce e le sue legittime richieste», ha aggiunto Falcidia, che era stato eletto la scorsa estate dopo un periodo da presidente-commissario. Il suo nome, infatti, era stato fatto dal sindaco Marco Bucci dopo le amministrative, dopo che nel Municipio Centro Ovest nessuno aveva ottenuto la maggioranza necessaria per governare e la candidata del Pd non era riuscita a ottenere l’appoggio necessario.

Falcidia era stato eletto nel giugno del 2018 con i voti dei consiglieri M5s, che avevano però chiarito che si era trattato di una scelta compiuta per dare al quartiere la stabilità necessaria, annunciando l’intenzione di rimanere saldamente all’opposizione.