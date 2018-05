Centro Ovest, funziona l'intesa M5s-Lega: Falcidia eletto nuovo presidente

Il Municipio Centro Ovest anticipa il governo, e grazie all’intesa Lega - Movimento 5 Stelle esce dal “pantano” commissariamento: il nuovo presidente di Sampierdarena e San Teodoro è Renato Falcidia, leghista sostenuto alle ultime elezioni dalla coalizione di centrodestra, che della delegazione è stato commissario per quasi un anno.

La nomina è avvenuta nel pomeriggio di giovedì durate un consiglio municipale convocato appositamente per l’elezione del presidente. Come concordato in precedenza proprio per evitare un ulteriore commissariamento, i consiglieri del Movimento 5 Stelle capitanati da Michele Colnaghi hanno manifestato il loro appoggio a Falcidia stendendosi dal voto, consentendogli così di essere eletto con 9 voti a favore (centrodestra) e 8 voti contrari (Pd, Lista Buffa, Liberi e Uguali e Potere al Popolo).

«Come nuovo presidente del Municipio Centro Ovest, lavorerò, insieme a tutto il Consiglio, su temi concreti nell'interesse della cittadinanza: sicurezza, vivibilità, decoro urbano, lavoro, sviluppo del territorio, monitoraggio dei lavori sul bando delle periferie e grandi cantieri infrastrutturali. Tutti punti inclusi nel nostro programma elettorale, a cui si aggiungono quelli proposti dal Movimento 5stelle, che abbiamo condiviso e che porteremo avanti congiuntamente».

«Falcidia ha firmato il documento che gli abbiamo sottoposto, pertanto come gruppo consiliare, pur rimanendo all’opposizione e senza accettare alcuna carica nella maggioranza, non ci siamo opposti alla sua nomina come presidente del Municipio Centro Ovest - ha spiegato Colnaghi - Riteniamo l’impegno preso da Renato Falcidia e dalla sua coalizione, davanti a noi e alla cittadinanza tutta, altamente vincolante. Ci aspettiamo che l’impegno sia ratificato ufficialmente non appena gli organi istituzionali saranno operativi. Ovviamente questo sarà solo un punto di partenza».