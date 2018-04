Centro Ovest, niente accordo sul presidente: rischio commissariamento bis

Ancora una fumata nera dal Municipio Centro Ovest per l’elezione del nuovo presidente: anche l’ultimo tentativo di trovare un accordo non è andato a buon fine, e a distanza di un mese dalle elezioni il parlamentino rischia un nuovo commissariamento, così come accaduto in occasione delle Comunali, quando la candidata del Pd, Monica Russo, non era riuscita a ottenere la maggioranza.

Questa volta è stato proprio il commissario nominato lo scorso settembre dal sindaco Marco Bucci, il leghista Renato Falcidia, candidato della coalizione di centrodestra, a non ottenere la maggioranza: nel corso della riunione di giovedì pomeriggio, dei 25 consiglieri presenti in 9 hanno a favore di Falcidia (Lega, Forza Italia e Lista Bucci), mentre in 16 (Pd, Lista civica Buffa, M5S, Potere al Popolo, Liberi e Uguali) hanno votato contro.

Lontana la maggioranza, dunque, e sempre più vicino il termine entro cui è necessario trovare un accordo: 50 giorni, oppure il sindaco sarà costretto a nominare un altro commissario, pber la seconda volta di fila in attesa di nuove politiche per tornare al voto. Sul nome di Falcidia, intanto, le polemiche crescono: né il Pd né il Movimento 5 Stelle hanno apprezzato il fatto che il commissario straordinario, dopo 6 mesi di governo del Municipio, abbia deciso di candidarsi a presidente.